"Не прощаемся": участница "НеАнгелов" заявила о распаде группы (видео)

Группа "НеАнгелы", которая существовала 15 лет, отыграет прощальный концерт.

Популярный украинский дуэт "НеАнгелы" распадается после 15 лет своей деятельности.

Об этом в своем Instagram написала одна из солисток коллектива Слава Каминская.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в ПМС. А, главное, во время двух беременностей – мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток – все на двоих. "НаАнгелы" – уже история", – сообщила Слава.

По словам Каминской, причиной распада стало то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене, рассказала она в эфире "Завтрака с 1+1".

Певица отметила, что теперь они с Викторией Смеюхой будут выступать как сольные артистки.

"Не прощаемся", – добавила Слава.

Она также поблагодарила всех поклонников группы и продюсера Юрия Никитина.

Кроме того, "НеАнгелы" еще планируют отыграть прощальный концерт в марте.

Отметим, что группа "НеАнгелы" была создана 16 июля 2006 года. В 2016 году дуэт прошел в полуфинал национального отбора песенного конкурса "Евровидение".