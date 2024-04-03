Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха впервые стала мамой (видео)

Виктория Смеюха держит свою личную жизнь, поэтому поклонники даже не догадывались, что певица была беременной.

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38-летняя певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха тайно родила первенца. Такую информацию во время интервью в программе "33 вопроса от Люкс ФМ" рассказала Алина Доротюк.

По ее словам, приближенные к певице люди, рассказали, что сейчас уроженка Харькова живет в Италии. Как оказалось, там певица успела родить ребенка и, якобы, даже выйти замуж.

"Она не в России, насколько мне известно, из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это инфа сотка, что она родила ребенка. Не знаю насколько вышла ли замуж. Она мне сначала ответила, а потом также вообще перестала отвечать",- рассказала Алина Доротюк.

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Стоит отметить, что певица с первых дней полномасштабной войны в Украине стала на сторону Родины и заявила, что она против войны. Однако, после певица выпала из публичного поля зрения и даже перестала вести социальные сети, где за ней наблюдают сотни тысяч подписчиков.

Что касается личной жизни певицы. Она никогда официально не была замужем. В 2016 году Виктория Смеюха состояла в отношениях с актером-каскадером Иваном Стрижаковым, они даже планировали свадьбу. Однако впоследствии оказалось, что актер изменил певице со своей фанаткой. В 2018 году появились слухи, что у Виктории роман с Никитой Добрыниным, ведь в сеть попали их совместные пикантные фото. Впоследствии информация не подтвердилась.

После Виктории Смеюхе приписывали роман с продюсером Юрием Никитиным. После чего певицу даже обвиняли в том, что она разбила семью, ведь как раз тогда Никитин развелся с Олей Горбачевой. Впоследствии сама же Виктория опровергла информацию.

В 2021 году певица призналась, что имеет любимого мужчину с которым счастлива, однако кто он она не рассказала.

Напомним, ранее мы писали, жена Александра Скичко рассказала, куда исчез ее муж. Кроме этого, Фокус писал, Санта Димопулос сообщила о разводе с мужем-бизнесменом после 11 лет отношений.