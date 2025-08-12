Відома російська акторка влаштувалась на "принизливу" роботу в Європі (фото)

41-річна російська акторка-опозиціонерка Марія Шалаєва, яка у 2022 році емігрувала до Парижа через участь в антивоєнних протестах, змушена працювати таксисткою. Вона зізналась, що соромиться про це говорити публічно.

Про кардинальну зміну професії зірка екрану, відома за ролями у фільмах "Бумер" і "Русалка", розповіла у соціальних мережах, зазначивши, що їй "складно і навіть ніяково" говорити про нову роботу. Жінка також поділилась труднощами життя в еміграції.

"Якось складно, навіть ніяково або ніби соромно говорити про речі, якими вони є насправді. Сьогодні мій перший робочий день у таксі. Ось вуаля. Але, до речі, хвилююся я так само, ніби це мій перший знімальний день", — написала Шалаєва.

Земляки зловтішаються

Повідомлення швидко поширилося російськими медіа та соціальними мережами, викликавши хвилю негативних коментарів від її земляків. Росіяни не могли втриматися, щоб не поглузувати з колишньої зірки кіно.

"Ось знайшла себе, а то акторка. Таксист", — зіронізував один з коментаторів. "Чудово, нехай попрацює, все йде чудово. Не сподобалася в Росії, нехай сподобається у Франції", — додав інший.

Еміграція з Росії

Марія Шалаєва покинула Росію у березні 2022 року після участі в антивоєнних протестах та акціях на підтримку Олексія Навального. Разом із сином-підлітком її затримали під час мітингу 27 лютого 2022 року.

"Ми з сином обоє були затримані 27 лютого на ході в річницю вбивства Бориса Нємцова. Він підліток. Після того як я прийшла на засідання у справах неповнолітніх, куди з'явилися прокуратура, все стало зрозуміло. Треба було просто збиратися та їхати", — пояснювала акторка своє рішення про еміграцію.

Марія Шалаєва покинула Росію у березні 2022 року Фото: Instagram

Марія Шалаєва різко критикувала російське суспільство та владу. "Ніхто так не ненавидить росіян, як самі росіяни себе. Це чисто російське — дійти до дна", — заявляла вона.

Жінка зазначила, що обрала саме столицю Франції, бо у неї там живе рідня, яка допомогла з облаштуванням у новій країні.

