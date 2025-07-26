"Ничто в жизни не бесплатно": женщина после увольнения с работы берет с мужа плату за обеды

Рэй, мать двоих детей из Великобритании, разозлила пользователей соцсетей, когда рассказала, что берет со своего партнера 10 фунтов в день за то, что готовит ему ланч на работу.

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Видео, впервые обнародованное в TikTok, вызвало острую дискуссию об особенностях построения отношений в браке и финансовой справедливости. Мнения пользователей сети разнятся, одни поддерживают женщину, другие — категорически не согласны с ней. Фокус пытался разобраться в позициях сторон.

Несколько месяцев назад Рэй покинула работу в доме престарелых, где работала пять лет. Теперь она пытается зарабатывать с помощью контента в социальных сетях.

Работает на своего мужа

В кадре британка продемонстрировала процесс приготовления ланча для любимого и объяснила свою позицию. "Я беру с партнера 10 фунтов в день за то, что готовлю ланч. Если он собирается потратить эти деньги в McDonald's, Greggs или где-либо еще, положив деньги в карман незнакомца, почему бы не отдать их мне?" — поинтересовалась автор ролика.

Женщина признает, что этот подход может показаться противоречивым, но твердо стоит на своем: "Для меня это имеет смысл. Будем честными, ничего в жизни больше не дается бесплатно, даже бумажный пакет. Если ты готов заплатить чужой женщине в Greggs за свой ланч, то заплати человеку, которого любишь, — так все будут счастливы".

Женщина берет плату за приготовление пищи Фото: TikTok

Рэй говорит, что такая сделка выгодна обеим сторонам: "Он сыт и счастлив, я с деньгами и счастлива".

В крайнем видео женщина приготовила для мужа салат из курицы, сварила два яйца, а также положила зерновой батончик, шоколадку и две банки сока в металлических бутылочках. "Клиент" был полностью доволен, назвав ланч "абсолютно прекрасным".

Эта запись за два дня собрала более 200 тысяч просмотров.

Мнения зрителей

Сторонники такой идеи оставляли положительные комментарии: "Отличная идея", "Мне это нравится", "С сегодняшнего дня я тоже буду брать плату со своего мужа".

Скептики высказывались более жестко. Один пользователь написал: "Но если ты любишь своего мужа, ты не будешь брать с него 10 фунтов". Другой добавил: "Это отсталая ментальность".

Рей оперативно ответила на критику: "Отсталая ментальность — это когда мужчины ожидают, что им все сделают, хотя они уже взрослые".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Натали Кириаку, которая живет в доме вместе с мужем Саймоном и тремя их взрослыми детьми (29-летней Эмбер, 26-летней Сашей и 20-летним Диланом) берет с них арендную плату.

А вот многодетная мать из Великобритании, которую зовут Милли, ежемесячно взимает со своих детей символическую плату за коммунальные счета и еду, а также платит деньги за уборку и работу по дому.

Кроме того, 35-летняя Эби Ричардс из Хэмпшира (Великобритания) берет плату с членов своей семьи за участие в рождественском ужине.