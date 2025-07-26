"Ніщо в житті не безплатне": жінка після звільнення з роботи бере з чоловіка плату за обіди

Рей, мати двох дітей з Великої Британії, розлютила користувачів соцмереж, коли розповіла, що бере з свого партнера 10 фунтів на день за те, що готує йому ланч на роботу.

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Відео, оприлюднене в TikTok, викликало гостру дискусію про особливості побудови стосунків у шлюбі й фінансову справедливість. Думки користувачів мережі різняться, одні підтримують жінку, інші — категорично не погоджуються з нею. Фокус намагався розібратися у позиціях сторін.

Кілька місяців тому Рей покинула роботу в будинку для людей похилого віку, де працювала п'ять років. Тепер вона намагається заробляти за допомогою контенту в соціальних мережах.

Працює на свого чоловіка

У кадрі британка продемонструвала процес приготування ланчу для коханого та пояснила свою позицію. "Я беру з партнера 10 фунтів на день за те, що приготування ланчу. Якщо він збирається витратити ці гроші в McDonald's, Greggs чи будь-де ще, поклавши гроші в кишеню незнайомця, чому б не віддати їх мені?" — поцікавилась авторка ролика.

Жінка визнає, що цей підхід може здатися суперечливим, але твердо стоїть на своєму: "Для мене це має сенс. Будьмо чесними, нічого в житті більше не дається безплатно, навіть паперовий пакет. Якщо ти готовий заплатити чужій жінці в Greggs за свій ланч, то заплати людині, яку любиш, — так усі будуть щасливі".

Жінка бере плату за приготування їжі Фото: TikTok

Рей каже, що така угода вигідна обом сторонам: "Він ситий та щасливий, я з грошима і щаслива".

В крайньому відео жінка приготувала для чоловіка салат з курки, зварила два яйця, а також поклала зерновий батончик, шоколадку та дві банки соку в металевих пляшечках. "Клієнт" був повністю задоволеним, назвавши ланч "абсолютно прекрасним".

Цей запис за два дні зібрав понад 200 тисяч переглядів.

Думки глядачів

Прихильники такої ідеї залишали позитивні коментарі: "Чудова ідея", "Мені це подобається", "Відсьогодні я теж буду брати плату зі свого чоловіка".

Скептики висловлювалися жорсткіше. Один користувач написав: "Але якщо ти любиш свого чоловіка, ти не будеш брати з нього 10 фунтів". Інший додав: "Це відстала ментальність".

Рей оперативно відповіла на критику: "Відстала ментальність — це коли чоловіки очікують, що їм все зроблять, хоча вони уже дорослі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталі Кіріаку, яка живе у будинку разом із чоловіком Саймоном та трьома їхніми дорослими дітьми (29-річною Ембер, 26-річною Сашею та 20-річним Діланом) бере з них орендну плату.

А от багатодітна матір з Великої Британії, яку звуть Міллі, щомісяця стягує зі своїх дітей символічну плату за комунальні рахунки та їжу, а також платить гроші за прибирання та роботу по дому.

Крім того, 35-річна Ебі Річардс з Гемпшира (Велика Британія) бере плату з членів своєї сім'ї за участь у різдвяній вечері.