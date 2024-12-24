"Зберігаю всі чеки": ощадлива мати бере з членів сім'ї плату за святкову вечерю

За словами жінки, так значно простіше, адже тепер її рідним можна не турбуватися про те, що привезти з собою напередодні святкування.

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35-річна Ебі Річардс з Гемпшира (Велика Британія) бере плату з членів своєї сім'ї за участь у різдвяній вечері. Жінка витратила 233 фунти стерлінгів на їжу та напої, тож збирається запросити компенсацію, пред’явивши родичам чеки на продукти. Про цю історію вона розповіла в окремому відео на своїй сторінці у TikTok.

Мати вирішила брати по 25 фунтів стерлінгів з особи (всього 10 запрошених), що покрити витрати на сніданок, обід і вечерю на Святвечір, Різдво та День подарунків.

Це вже четверте Різдво поспіль, яке Ебі приймає у себе, і щороку її сім'я скидається на покупки. Цього разу ощадлива хазяйка, яка зберегла всі чеки, "відпрацювала по-чесному" й збирається виставила рахунок восьми дорослим гостям.

За словами жінки, так значно простіше, адже тепер її рідним можна не турбуватися про те, що привезти з собою напередодні святкування. Ба більше, вони самі запропонували їй цю ідею.

"Ми завжди ділили витрати. Я не була ініціатором, але сім'я наполягла. Щороку складаю приблизний кошторис, щоб вони могли долучитися, але не люблю просити занадто багато чи мало. Це перший рік, коли зберігаю чеки й чесно розраховуюся. Смішно, бо я ніколи не думала, що це так важливо. Ми переживаємо кризу вартості життя, тому деяким людям дуже важко з цим впоратися", — розповідає жінка.

Ця ідея викликала неоднозначну реакцію підписників у соціальних мережах. Одні похвалили британку за сумлінне ставлення до витрат та сімейного бюджету, а інші називали "огидною". Після публікації відео з детальним описом ситуації, яке зібрало понад 19 тис. переглядів, авторка була шокована реакцією спільноти.

Нагадаємо, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про Наталі Кіріаку, адміністраторку із Сент-Олбанса (Велика Британія), яка живе у будинку з чотирма спальнями разом із чоловіком Саймоном та трьома їхніми дорослими дітьми: 29-річною Ембер, 26-річною Сашею та 20-річним Діланом. Усі вони мають роботу, але не поспішають залишати батьківський дім, тож ощадлива матір вираховує з них орендну плату.

А от багатодітна матір з Великої Британії, яку звуть Міллі, щомісяця стягує зі своїх дітей символічну плату за оренду житла, комунальні рахунки та їжу, а також платить гроші за прибирання та роботу по дому.