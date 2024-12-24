"Сохраняю все чеки": экономная мать берет с членов семьи плату за праздничный ужин

По словам женщины, так значительно проще, ведь теперь ее родным можно не беспокоиться о том, что привезти с собой накануне празднования.

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35-летняя Эби Ричардс из Гемпшира (Великобритания) берет плату с членов своей семьи за участие в рождественском ужине. Женщина потратила 233 фунта стерлингов на еду и напитки, поэтому собирается запросить компенсацию, предъявив родственникам чеки на продукты. Об этой истории она рассказала в отдельном видео на своей странице в TikTok.

Мать решила брать по 25 фунтов стерлингов с человека (всего 10 приглашенных), что покрыть расходы на завтрак, обед и ужин на Сочельник, Рождество и День подарков.

Это уже четвертое Рождество подряд, которое Эби принимает у себя, и каждый год ее семья сбрасывается на покупки. На этот раз бережливая хозяйка, сохранившая все чеки, "отработала по-честному" и собирается выставила счет восьми взрослым гостям.

По словам женщины, так значительно проще, ведь теперь ее родным можно не беспокоиться о том, что привезти с собой накануне празднования. Более того, они сами предложили ей эту идею.

"Мы всегда делили расходы. Я не была инициатором, но семья настояла. Каждый год составляю приблизительную смету, чтобы они могли присоединиться, но не люблю просить слишком много или мало. Это первый год, когда сохраняю чеки и честно рассчитываюсь. Смешно, потому что я никогда не думала, что это так важно. Мы переживаем кризис стоимости жизни, поэтому некоторым людям очень трудно с этим справиться", — рассказывает женщина.

Эта идея вызвала неоднозначную реакцию подписчиков в социальных сетях. Одни похвалили британку за добросовестное отношение к расходам и семейному бюджету, а другие называли "отвратительной". После публикации видео с подробным описанием ситуации, которое собрало более 19 тыс. просмотров, автор была шокирована реакцией сообщества.

Напомним, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о Натали Кириаку, администраторе из Сент-Олбанса (Великобритания), которая живёт в доме с четырьмя спальнями вместе с мужем Саймоном и тремя их взрослыми детьми: 29-летней Эмбер, 26-летней Сашей и 20-летним Диланом. Все они имеют работу, но не спешат покидать родительский дом, поэтому экономная мать вычитает из них арендную плату.

А вот многодетная мать из Великобритании, которую зовут Милли, ежемесячно взимает со своих детей символическую плату за аренду жилья, коммунальные счета и еду, а также платит деньги за уборку и работу по дому.