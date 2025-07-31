Никто таких не нанимает: руководитель крупной компании рассказала, кого не берет на работу

Из-за определенной модели поведения работник на рабочем месте "далеко не зайдет". Это главный тревожный сигнал для работодателя.

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Данна Моррис занимает должность исполнительного вице-президента и директора по персоналу в Walmart с 2020 года, помогая формировать опыт более 2 млн сотрудников с начала пандемии Covid-19. До своей нынешней роли она провела 17 лет в Adobe на различных руководящих должностях — и в течение карьеры она кое-что узнала о "красных флажках" в офисе. Об этом пишет CNBC.

"Никто не хочет нанимать Дебби Даунер (вымышленный персонаж Saturday Night Live, — Ред.)", — говорит Моррис, добавляя, что такой человек "постоянно негативный.

Вы знаете, что он появится и принесет проблему, а не решение. А руководителям нравятся люди, которые приносят проблему и предложение, как они могут ее решить.

"Дебби Даунер" также может быть скептиком, который распространяет негативные мнения об идеях и целях других или регулярно препятствует новым проектам и перспективам. Это может усложнить для человека установление связей, необходимых для подъема по карьерной лестнице.

"Если ваш коллега имеет такую черту характера, он будет поддерживать вас лишь до определенной степени", — говорит нейробиолог Джульетт Хан.

Стоит обходить таких людей

Им нужно, чтобы вы держались в рамках ограничений, и они могут отговорить вас от знакомства с новыми людьми в компании или от новых проектов, если это не принесет им непосредственной пользы.

Это не означает, что вы должны практиковать токсичный оптимизм, делая вид, что все хорошо, когда ваша команда сталкивается со сложными обстоятельствами. Неестественно и нереально, чтобы кто-то был счастлив все время, говорит Моррис. Так же непрерывный негатив может быть сигналом того, что вы находитесь на неправильной работе или не в той компании.

Неестественно и нереально, чтобы кто-то был счастлив все время Фото: Freepik

Как на самом деле добиться успеха

Есть несколько характеристик, которые отличают самых успешных работников от тех, кто терпит неудачу, говорит Моррис.

Она высоко ценит работников, которые "выполняют то, что вы ожидаете, в то время, когда вы ожидаете", — говорит она.

Лучше выполнить работу раньше, чем позже, и лучше выполнить работу больше, чем меньше. Также ценят людей, которые открыты к возможностям и готовы взяться за большее. Или они своевременно сообщают о проблеме, просят о помощи.

Вы можете показать, что у вас есть инициативная позиция, предлагая помощь, даже когда вас о ней не просят, например, добровольно став наставником для нового стажера или предлагая идею, которая решает проблему.

По словам Майкла Рамлетта, генерального директора глобальной компании по анализу данных Morning Consult, демонстрация радикальной интеллектуальной любознательности, например, исследование нового инструмента искусственного интеллекта или нового программного обеспечения, которое используют ваши конкуренты, а затем обмен своими выводами с начальником или менеджером, также имеет большое значение.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Профессор рассказала о единственном вопросе, который помогает кандидатам распознать истинные ценности потенциального работодателя.

Женщина решила отомстить руководителю после увольнения из-за болезни.

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