Ніхто таких не наймає: керівниця великої компанії розповіла, кого не бере на роботу

Через певну модель поведінки працівник на робочому місці "далеко не зайде". Це головний тривожний сигнал для роботодавця.

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Данна Морріс обіймає посаду виконавчого віцепрезидента та директора з персоналу в Walmart з 2020 року, допомагаючи формувати досвід понад 2 млн співробітників з початку пандемії Covid-19. До своєї нинішньої ролі вона провела 17 років в Adobe на різних керівних посадах — і протягом кар'єри вона дещо дізналася про "червоні прапорці" в офісі. Про це пише CNBC.

"Ніхто не хоче наймати Деббі Даунер (вигаданий персонаж Saturday Night Live, — Ред.)", – каже Морріс, додаючи, що така людина "постійно негативна.

Ви знаєте, що вона з’явиться і принесе проблему, а не рішення. А керівникам подобаються люди, які приносять проблему та пропозицію, як вони можуть її вирішити.

"Деббі Даунер" також може бути скептиком, який поширює негативні думки про ідеї та цілі інших або регулярно перешкоджає новим проєктам та перспективам. Це може ускладнити для людини встановлення зв’язків, необхідних для підйому по кар’єрних сходах.

"Якщо ваш колега має таку рису характеру, він підтримуватиме вас лише до певної міри", – каже нейробіологиня Джульєтт Хан.

Варто обходити таких людей

Їм потрібно, щоб ви трималися в рамках обмежень, і вони можуть відмовити вас від знайомства з новими людьми в компанії або від нових проєктів, якщо це не принесе їм безпосередньої користі.

Це не означає, що ви повинні практикувати токсичний оптимізм, вдаючи, що все добре, коли ваша команда стикається зі складними обставинами. Неприродно та нереально, щоб хтось був щасливим весь час, каже Морріс. Так само безперервний негатив може бути сигналом того, що ви перебуваєте на неправильній роботі чи не в тій компанії.

Неприродно та нереально, щоб хтось був щасливим весь час Фото: Freepik

Як насправді досягти успіху

Є кілька характеристик, які відрізняють найуспішніших працівників від тих, хто зазнає невдачі, каже Морріс.

Вона високо цінує працівників, які "виконують те, що ви очікуєте, в той час, коли ви очікуєте", — каже вона.

Краще виконати роботу раніше, ніж пізніше, і краще виконати роботу більше, ніж менше. Також цінують людей, які відкриті до можливостей і готові взятися за більше. Або вони своєчасно повідомляють про проблему, просять про допомогу.

Ви можете показати, що у вас є ініціативна позиція, пропонуючи допомогу, навіть коли вас про неї не просять, наприклад, добровільно ставши наставником для нового стажера або пропонуючи ідею, яка вирішує проблему.

За словами Майкла Рамлетта, генерального директора глобальної компанії з аналізу даних Morning Consult, демонстрація радикальної інтелектуальної допитливості, наприклад, дослідження нового інструменту штучного інтелекту або нового програмного забезпечення, яке використовують ваші конкуренти, а потім обмін своїми висновками з начальником чи менеджером, також має велике значення.

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