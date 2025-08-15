Підтримайте нас RU
Робота для ледачих: чоловік заробляє понад $100 за те, що стоїть у чергах (фото)

Магазин, черга
Чоловік заробляє гроші, стоячи у чергах | Фото: Pixabay

Ентузіаст з Великої Британії кинув звичайну офісну роботу "з 9 до 5", щоб повний робочий день стояти в чергах за інших людей через платформу TaskRabbit. За одне завдання він може отримати понад $100.

Нова професія з'явилася завдяки стрімкому зростанню попиту в заможних людей. Вони готові платити за те, щоб не стояти в чергах до ресторанів, кас чи поштових відділень. Про це пише видання The i Paper.

Робочий день у чергах

Анонімний працівник розповів про свій незвичайний досвід: "Я роблю це весь тиждень. Мене просять стояти в чергах до ресторанів, за квитками на концерти або в поштовому відділенні".

Найдовше йому довелося простояти в черзі три години, а оплата залежить від місця та тривалості очікування. "Я виконую різні доручення і непогано заробляю на цьому", — зазначив він.

Попит зростає

Попри весь скептицизм щодо такого виду послуг, чоловік каже, що платоспроможних клієнтів є багато: "Вистачає людей, які мають вільні кошти, щоб платити за подібне".

Велика черга
Чоловік стоїть в черзіза гроші
Фото: Freepik

Особливо актуальна послуга стала через політику популярних мереж ресторанів, таких як Dishoom та Padella, які не приймають броні, змушуючи відвідувачів довго чекати в чергах.

Як це працює?

Для замовлення такої послуги достатньо зайти на сайт TaskRabbit, вказавши основну інформацію: куди потрібно піти, що замовити, та надати реквізити картки. Система покаже доступних працівників у вашому районі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • 41-річна російська акторка-опозиціонерка Марія Шалаєва, яка у 2022 році емігрувала до Парижа через участь в антивоєнних протестах, змушена працювати таксисткою. Вона зізналась, що соромиться про це говорити публічно.
  • Керівниця великої компанії розповіла, кого не бере на роботу. Через певну модель поведінки працівник на робочому місці "далеко не зайде". Це головний тривожний сигнал для роботодавця.

А от інша жінка після звільнення з роботи бере з чоловіка плату за обіди.