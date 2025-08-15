Робота для ледачих: чоловік заробляє понад $100 за те, що стоїть у чергах (фото)

Ентузіаст з Великої Британії кинув звичайну офісну роботу "з 9 до 5", щоб повний робочий день стояти в чергах за інших людей через платформу TaskRabbit. За одне завдання він може отримати понад $100.

Нова професія з'явилася завдяки стрімкому зростанню попиту в заможних людей. Вони готові платити за те, щоб не стояти в чергах до ресторанів, кас чи поштових відділень. Про це пише видання The i Paper.

Робочий день у чергах

Анонімний працівник розповів про свій незвичайний досвід: "Я роблю це весь тиждень. Мене просять стояти в чергах до ресторанів, за квитками на концерти або в поштовому відділенні".

Найдовше йому довелося простояти в черзі три години, а оплата залежить від місця та тривалості очікування. "Я виконую різні доручення і непогано заробляю на цьому", — зазначив він.

Попит зростає

Попри весь скептицизм щодо такого виду послуг, чоловік каже, що платоспроможних клієнтів є багато: "Вистачає людей, які мають вільні кошти, щоб платити за подібне".

Особливо актуальна послуга стала через політику популярних мереж ресторанів, таких як Dishoom та Padella, які не приймають броні, змушуючи відвідувачів довго чекати в чергах.

Як це працює?

Для замовлення такої послуги достатньо зайти на сайт TaskRabbit, вказавши основну інформацію: куди потрібно піти, що замовити, та надати реквізити картки. Система покаже доступних працівників у вашому районі.

