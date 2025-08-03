Работа, которую все боятся: как мужчина без диплома зарабатывает $175 тысяч

В Ванкувере мужчина без высшего образования выполняет опасную работу, которая отпугивает большинство людей. За мытье окон на высоте он получает более 130 тысяч фунтов стерлингов в год.

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Как сообщает The Sun, житель канадского города Ванкувер рассказал о своей ежедневной работе, которая пугает многих, но приносит ему немалый доход — примерно 34 фунта стерлингов в час. Речь идет о мытье окон на высотных зданиях, что не требует наличия диплома.

Мужчину опросила на улице блогер Даниэлла Аткинсон. В разговоре он поделился, что работает мойщиком окон на большой высоте, и несмотря на страх, который вызывает такая работа у многих, она обеспечивает ему достойный уровень жизни. В среднем его годовой доход составляет примерно 130 тысяч фунтов стерлингов (175 тысяч долларов, — ред.), а возможность работать сверхурочно позволяет зарабатывать еще больше.

Он пояснил, что оплата труда осуществляется сдельно — чем больше объектов обслуживает, тем более высокую сумму получает. Кроме того, он подчеркнул, что его выбор работы был обусловлен предыдущим увлечением скалолазанием. По его словам, попытки зарабатывать как профессиональный скалолаз не оправдали себя, поэтому мытье окон стало альтернативой с той же страстью к высоте.

Среди преимуществ этой работы он также выделил возможность работать в одиночестве, слушать музыку в наушниках и избегать офисной среды. В то же время он пошутил, что одним из рисков является "быть загрязненным птицами".

Реакция соцсетей

Видео с интервью быстро стало вирусным в TikTok, вызвав оживленную реакцию пользователей. Комментаторы активно обсуждали преимущества такой профессии, отмечая, что 34 фунта стерлингов в час убедили бы их забыть о страхе высоты.

"34 фунта в час?! О, смотрите, я больше не боюсь высоты", — написал один из зрителей.

"Могу слушать музыку, работать сам и считаю это терапией. Как мне зарегистрироваться?" — спросил другой.

"Эти 34 фунта стерлингов заставляют меня пересмотреть смысл университетского диплома", — отметил еще один комментатор.

"Пора закрывать бизнес и работать мойщиком окон", — подытожил другой пользователь платформы.

Напомним, мытье окон на высоте относится к опасным профессиям, требующим специального снаряжения, физической подготовки и выдержки. Несмотря на риски, высокая оплата труда и отсутствие требования к высшему образованию привлекают к этой работе новых желающих.

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