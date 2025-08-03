Робота, яку всі бояться: як чоловік без диплому заробляє $175 тисяч

У Ванкувері чоловік без вищої освіти виконує небезпечну роботу, яка відлякує більшість людей. За миття вікон на висоті він отримує понад 130 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

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Як повідомляє The Sun, мешканець канадського міста Ванкувер розповів про свою щоденну роботу, яка лякає багатьох, але приносить йому чималий дохід – приблизно 34 фунти стерлінгів на годину. Йдеться про миття вікон на висотних будівлях, що не потребує наявності диплома.

Чоловіка опитала на вулиці блогерка Даніелла Аткінсон. У розмові він поділився, що працює мийником вікон на великій висоті, й попри страх, який викликає така робота у багатьох, вона забезпечує йому гідний рівень життя. У середньому його річний дохід становить приблизно 130 тисяч фунтів стерлінгів (175 тисяч доларів, – ред.), а можливість працювати понаднормово дозволяє заробляти ще більше.

Він пояснив, що оплата праці здійснюється відрядно – чим більше об’єктів обслуговує, тим вищу суму отримує. Крім того, він підкреслив, що його вибір роботи був зумовлений попереднім захопленням скелелазінням. За його словами, спроби заробляти як професійному скелелазу не виправдали себе, тож миття вікон стало альтернативою з тією ж пристрастю до висоти.

Серед переваг цієї роботи він також виокремив можливість працювати на самоті, слухати музику в навушниках та уникати офісного середовища. Водночас він пожартував, що одним з ризиків є "бути забрудненим птахами".

Реакція соцмереж

Відео з інтерв’ю швидко стало вірусним у TikTok, викликавши жваву реакцію користувачів. Коментатори активно обговорювали переваги такої професії, зазначаючи, що 34 фунти стерлінгів на годину переконали б їх забути про страх висоти.

"34 фунти на годину?! О, дивіться, я більше не боюся висоти", – написав один із глядачів.

"Можу слухати музику, працювати сам і вважаю це терапією. Як мені зареєструватися?" – запитав інший.

"Ці 34 фунти стерлінгів змушують мене переглянути сенс університетського диплома", – зазначив ще один коментатор.

"Час закривати бізнес і працювати мийником вікон", – підсумував інший користувач платформи.

Нагадаємо, миття вікон на висоті належить до небезпечних професій, що потребують спеціального спорядження, фізичної підготовки та витримки. Попри ризики, висока оплата праці й відсутність вимоги до вищої освіти приваблюють до цієї роботи нових охочих.

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