Учительница, которая жила от зарплаты до зарплаты, разбогатела благодаря всего одной привычке

Школьная учительница из США рассказала, как ей удалось преодолеть зависимость от эмоциональных покупок. Теперь она зарабатывает тысячи долларов в социальных сетях.

27-летняя Мэдди Бейкер из США три года жила от зарплаты до зарплаты — все из-за импульсивных трат. Каждый ее тяжелый день завершался новой покупкой — кофе, одеждой или очередным отпуском, который она не могла себе позволить. Теперь женщина научилась контролировать финансы, освоила новые хобби и зарабатывает до $2000 в месяц, создавая видео в TikTok о жизни педагога. Своим опытом она поделилась с Make It.

"Я просыпалась с ощущением финансового давления. Почти вся моя зарплата шла на погашение кредитки", — рассказывает Бейкер.

При годовом доходе около $50 тысяч она регулярно оказывалась без денег, когда оплачивала счета. Она пыталась подрабатывать: занималась репетиторством, продавала вещи, даже сдавала плазму крови, но это не спасало ситуацию.

Как все изменилось?

Переломным моментом стало возвращение уплаченных налогов — это позволило Мэдди полностью погасить долг без использования основной зарплаты. С тех пор женщина начала планировать расходы, формировать резервный фонд и экономить на собственное жилье.

"Все началось с осознания: мне нужно экономить больше и тратить меньше", — говорит она.

Женщина научилась экономить деньги Фото: Pixels

Многие новые привычки стали для учительницы новым хобби — теперь она самостоятельно делает маникюр, готовит кофе дома и планирует свой рацион.

Дополнительный источник дохода

Параллельно Бейкер начала делиться своим опытом в TikTok. В коротких видео она рассказывает о ежедневной жизни учительницы, бюджетировании и экономии. Со временем хобби переросло в стабильный источник дохода — эта платформа приносит ей до $2000 ежемесячно.

Чтобы не делать эмоциональных покупок, эксперты советуют перед приобретением какой-то вещи добавить товар в список желаний и "вернуться" к нему через 1-2 дня. Часто желание купить что-то исчезает само по себе.

