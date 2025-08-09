Вчителька, яка жила від зарплати до зарплати, розбагатіла завдяки всього одній звичці

Шкільна вчителька із США розповіла, як їй вдалося подолати залежність від емоційних покупок. Тепер вона заробляє тисячі доларів у соціальних мережах.

Related video

27-річна Медді Бейкер із США три роки жила від зарплати до зарплати — усе через імпульсивні витрати. Кожен її важкий день завершувався новою покупкою — кавою, одягом або черговою відпусткою, яку вона не могла собі дозволити. Тепер жінка навчилася контролювати фінанси, опанувала нові хобі та заробляє до $2000 на місяць, створюючи відео у TikTok про життя педагога. Своїм досвідом вона поділилась з Make It.

"Я прокидалася з відчуттям фінансового тиску. Майже вся моя зарплата йшла на погашення кредитки", — розповідає Бейкер.

При річному доході близько $50 тисяч вона регулярно опинялася без грошей, коли сплачувала рахунки. Вона намагалася підпрацьовувати: займалася репетиторством, продавала речі, навіть здавала плазму крові, але це не рятувало ситуацію.

Як усе змінилося?

Переломним моментом стало повернення сплачених податків — це дозволило Медді повністю погасити борг без використання основної зарплати. Відтоді жінка почала планувати витрати, формувати резервний фонд і заощаджувати на власне житло.

"Усе почалося з усвідомлення: мені потрібно заощаджувати більше і витрачати менше", — каже вона.

Жінка навчилась економити гроші Фото: Pixels

Багато нових звичок стали для вчительки новим хобі — тепер вона самостійно робить манікюр, готує каву вдома і планує свій раціон.

Додаткове джерело доходу

Паралельно Бейкер почала ділитися своїм досвідом у TikTok. У коротких відео вона розповідає про щоденне життя вчительки, бюджетування та економію. З часом хобі переросло у стабільне джерело доходу — ця платформа приносить їй до $2000 щомісяця.

Щоб не робити емоційних покупок, експерти радять перед придбанням якоїсь речі додати товар у список бажань і "повернутися" до нього через 1-2 дні. Часто бажання купити щось зникає саме по собі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Яка звичка допоможе назавжди забути про бідність й розбагатіти?

Популярні лайфхаки "їдять" ваші гроші: що потрібно робити, щоб забути про бідність?

Також ми розповідали про 5 звичок фінансово грамотних людей, які ведуть до багатства.