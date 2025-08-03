Популярні лайфхаки "їдять" ваші гроші: що потрібно робити, щоб забути про бідність

Дослідження Chase Bank показало, що 69% британців змінили свої звички витрачання, щоб спробувати заощадити якомога більше грошей. Але деякі перевірені часом лайфхаки можуть насправді спустошити ваш банківський рахунок, а не поповнити його.

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Купувати гуртом

"Гуртові покупки можуть бути чудовим способом заощадити гроші, але лише якщо ви підходите до цього розумно", — каже Метью Ширан, експерт з економії грошей у Money Wellness.

Люди купують м’ясо або свіжі фрукти гуртом, думаючи, що отримують вигідну покупку, але зрештою викидають частину. Наприклад, 5-кілограмовий мішок рису може здатися вигідною покупкою, але не якщо він роками лежить у шафі без використання.

Ширан пояснює, що великі упаковки часто виглядають вигіднішими, але якщо ви не перевірите ціну за одиницю, ви можете зрештою заплатити більше. Наприклад, упаковка з 4 рулонів туалетного паперу може коштувати 20 пенсів (10 грн) за рулон, тоді як упаковка з 12 рулонів з позначкою "вигідно" насправді може коштувати 25 пенсів за рулон (12 грн).

"Завжди порівнюйте вартість за 100 г, за одиницю або за рулон, а не лише заголовну ціну", — наголошує експерт.

Купівля гуртом насправді може забрати більше грошей Фото: Freepik

Рукоділля

Шиття та в'язання, ймовірно, коштуватимуть вам дорожче, ніж купівля одягу у звичайному магазині. Щоб зв'язати власний стандартний светр середнього розміру, вам знадобиться 12 клубків вовни.

До того ж, досвідчені в'язальниці рекомендують вовну вищої якості. Це тому, що вона витримує пральні машини. У цьому випадку вам знадобиться приблизно 3,50 фунта стерлінгів (майже 200 грн) за клубок. Це означає, що светр середнього розміру обійдеться вам у 42 фунти стерлінгів (2 300 грн).

Рукоділля може обійтися дорожче, ніж покупка речей у магазині Фото: Freepik

Жовті наліпки в супермаркеті

Хто не любить товари зі знижкою в супермаркеті? Від м'яса до овочів та готових страв, які можна заморозити, важко встояти перед "вигідною" пропозицією.

Якщо використовувати їх правильно, вони можуть стати рятівним колом для сімей, які перебувають у скрутному становищі. Насправді, споживча організація Which? нещодавно повідомила, що приблизно 40% британських домогосподарств купують товари з жовтими наліпками, щоб заощадити на продуктах, оскільки вартість життя продовжує зростати. Однак, бувають випадки, коли гроші витрачаються даремно.

По-перше, низьких цін (особливо зазвичай на дорогі продукти, такі як стейк) важко уникнути. Це означає, що ви, швидше за все, купите товари, усе одно перевищивши бюджет.

По-друге, купівля великої кількості продуктів зі знижкою (переважно свіжих овочів) означає, що вам або доведеться з'їсти їх усі протягом наступної ночі або двох, або вони зіпсуються. Тому це може призвести до марнування їжі та грошей.

Що стосується одягу чи технічних товарів, те, що щось продається зі знижкою, не означає, що вам потрібно це купувати. І, якщо у вас є спокуса, знайдіть секунду, щоб дослідити середню ціну товару. Він може бути не таким зниженим, як вас переконує магазин.

Знижки можуть забрати у вас ще більше грошей Фото: pexels.com

Купівля тижневих наборів продуктів

Після довгого робочого дня останнє, що деякі з нас хочуть робити, це годинами готувати вечерю, а потім з'їсти її через 10 хвилин. У цьому плані набори для приготування їжі можуть бути справді зручними: інгредієнти та інструкції вже є, і часто це швидкі та корисні страви для приготування.

Але коли ви починаєте замовляти їх щотижня, це починає набирати обертів. За даними Money Saving Expert, середня тижнева покупка продуктів для пари коштує 62 фунти стерлінгів (3 400 грн). Це також включає їжу на сніданок та обід. Тому, окрім набору продуктів, вам потрібно буде купувати продукти для двох інших щоденних страв.

Ремонт своїми руками

З точки зору економії грошей, є час і місце для аматорських робіт своїми руками. Якщо завдання складне, пов'язане з ризиками для безпеки та спеціалізованими інструментами (наприклад, електромонтажні або сантехнічні роботи), краще найняти експерта.

Початкова вартість може бути дорожчою, ніж ви очікували, але принаймні ви можете гарантувати професійне виконання роботи. Перегляд кількох відео на YouTube про те, як перемонтувати електропроводку всього будинку, не допоможе. Крім того, якщо ви помилитеся, намагаючись заощадити, це коштуватиме вам набагато дорожче в довгостроковій перспективі.

Для складних ремонтів завжди варто найняти експертів Фото: Pexels

Вирощування власної їжі

Редакторка Рейчел Мосс витратила 100 фунтів стерлінгів (5 тисяч грн) "лише на землю" в перший рік, коли створила городню грядку у своєму саду. І хоча вона виростила гори кабачків, білки їли полуницю, слимаки знищували салат, а морква та баклажани були крихітними.

"Три роки потому я інвестувала в сітки та пастки для слимаків, багато чого навчилася та досягла більшого успіху, але погоду все одно неможливо передбачити", — каже вона.

Для Мосс це все ще хобі, а не спосіб заощадити гроші.

Він рекомендує використовувати на початку старі відра або миски для миття посуду, оскільки вони чудово підійдуть для горщиків, якщо просвердлити отвори на дні.

"Люди часто безкоштовно роздають насіння, інструменти або навіть компост", — додає він.

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