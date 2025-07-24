15 хвилин щотижня: яка звичка допоможе назавжди забути про бідність й розбагатіти

Відчуваєте занепокоєння щодо своїх фінансів? 69% американців кажуть, що фінансова невизначеність призвела до почуття тривоги та депресії.

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Фінансова тривога — це почуття, яке часто виникає через уявлення про те, що ви недостатньо добре справляєтеся — для себе в майбутньому, для когось вашого віку або порівняно з вашими однолітками, каже Меган Маккой, фінансова терапевтка і професорка Канзаського державного університету. Про це пише CNBC.

"Тривога має тенденцію вирувати в наших думках цілий день, особливо коли йдеться про гроші", — каже вона.

Але замість того, щоб намагатися уникнути цих почуттів або дозволити їм заважати іншим справам, виділіть час, щоб розібратися з ними.

"Напрочуд ефективна стратегія полягає в тому, щоб запланувати щоденний або щотижневий "час для турбот" — 15-20 хвилин, присвячених лише вашим фінансовим проблемам", — каже Маккой.

Як максимально використати "час для турбот"

Спочатку запишіть усе, що вас турбує. Це може включати все: від конкретних ("Я не впевнений, як я собі це дозволятиму, якщо моя дитина хоче вступити до приватного коледжу") до тривог, пов’язаних зі способом життя ("Здається, всі в моїй стрічці Instagram частіше їздять у кращі відпустки, ніж я").

Далі розсортуйте пункти на два списки: речі, які ви можете контролювати, і речі, які не можете.

"Цей процес допомагає перетворити нечітке, постійне занепокоєння на два відра: дії та прийняття", — каже вона.

Йдеться не про ігнорування ваших страхів, а про те, щоб навчитися керувати ними цілеспрямовано.

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Щодо речей, які ви можете контролювати, зосередьтеся на невеликих, поступових кроках до бажаних змін. Це може означати налаштування регулярних автоматичних депозитів на рахунок або у "фонд відпусток".

Якщо ви можете назвати спеціальні ощадні рахунки на честь цих цілей, ще краще, каже Маккой. Конкретно названі рахунки "допомагають людям відчувати себе організованими та емоційно прив’язаними до свого прогресу", — каже терапевтка.

Вони також зменшують спокусу витрачати гроші імпульсивно, оскільки вже "заброньовані".

Якщо вам здається страшним самостійно організувати це, не бійтеся просити про допомогу, каже Маккой. Фінансовий планувальник може допомогти вам перетворити ваші страхи та цілі на практичні кроки.

Деякі речі неможливо контролювати

Що стосується факторів, які ви не контролюєте — майбутнє фондового ринку, торговельна політика країни та податкові ставки, скільки грошей заробляють ваші друзі — дайте собі трохи поблажливості.

Маккой пропонує зробити крок назад і спробувати переосмислити успіх на власних умовах. Чи є у вас вибір? Чи відповідають ваші витрати вашим цінностям? Чи ви свідомо ставитеся до того, як заощаджуєте та витрачаєте гроші?

Якщо ви відповіли "так" на всі три питання, можливо, у вас справи йдуть краще, ніж ви думаєте.

"Таке переосмислення знижує тиск і сприяє більш обґрунтованому, співчутливому погляду на фінансове здоров'я", — каже Маккой.

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