Дешево і красиво: де відпочити у Європі в 2025 році не за всі гроші

Якщо хочете тепле море, автентичну атмосферу чи заощадити кошти, зверніть увагу на ці чотири напрямки. Вони поки не такі заповнені туристами, як Амальфі чи Ніцца, але точно варті вашої уваги цього літа.

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Якщо ви плануєте відпустку в Європі цього літа, але ще остаточно не визначились із маршрутом, вас може неприємно здивувати, наскільки все подорожчало в останній момент. Іспанська Коста-Брава, Французька Рив’єра, італійське узбережжя Амальфі, хорватська Далмація — у всіх цих регіонах середній щоденний бюджет туриста легко перевищує $190. А ще натовпи туристів — суцільний стрес, пише "Travel off path".

Але хороша новина в тому, що не всі європейські локації влітку такі дорогі. Є чотири маловідомі, але чарівні напрямки, які пропонують бюджетне житло, смачну їжу та автентичний досвід — і це зовсім не нудні місця, як можна подумати.

Вльора, Албанія

Між горами й морем розташувалась Вльора — головний курорт Албанії, яка з колишньої "прихованої перлини" перетворюється на новий тренд європейського літа.

Це розслаблене містечко з оновленим історичним центром, де зберегли спадщину Османської імперії, а також із сучасною набережною — хмарочоси, пляжні бари, таверни зі свіжими морепродуктами.

Раніше туристи оминали Вльору через погану інфраструктуру, але ситуація зміниться у 2026 році — саме тоді відкриється новий аеропорт Vlora International з прямими рейсами по Європі.

Вльора в Албанії Фото: Unsplash

Озеро Охрид, Північна Македонія

Його називають "Східним озером Комо" — Охрид найбільше озеро Північної Македонії, країни, що незаслужено залишається в тіні.

Озеро має довжину 30 км і ширину понад 14 км — це справжнє "внутрішнє море" Балкан. На його узбережжі — чарівні містечка, мощені вулички, кольорові човни, стародавні церкви, яким сотні років, і навіть пляжі з галькою біля яхт-клубів.

Обов’язково відвідайте саме місто Охрид — культурну столицю регіону з візантійськими руїнами. Також варто побувати у рибальському селі Пестані, відомому фореллю, та в популярному серед туристів пляжному клубі Cuba Libre.

Озеро Охрид Фото: Unsplash

Несебр, Болгарія

Стародавній Несебр — місто на узбережжі Чорного моря, яке включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У Несебрі збереглись дерев’яні будинки з балконами, старовинні церкви, а також безліч ресторанів із болгарською кухнею. Місто невелике, але піщані пляжі простягаються від перешийка з материком аж до Сонячного берега — одного з найпопулярніших курортів Болгарії. А море тут тепле, як і на Середземномор’ї.

Несебр у Болгарії Фото: Unsplash

Батумі, Грузія

На східному узбережжі Чорного моря, в грузинському Батумі, поєднуються історія, футуризм і доступні ціни. Місто часто називають "Дубаєм Кавказу".

У старому центрі — будівлі в стилях ар-нуво та ренесанс, а поруч — сучасні хмарочоси та елітні апартаменти біля узбережжя. Це популярний напрямок для грузинів, росіян та інших східноєвропейців.

Ціни приємно дивують: келих пива коштує близько $2.80, а ніч у готелі 3 зірки — в середньому $53.

Батумі в Грузії Фото: Unsplash

Нагадаємо, знайти найкращі пляжі та відчути справжню атмосферу античності можна в Греції. Фокус разом із турагенткою Лілією Бондар розповідав, де в Греції найкращі пляжі.

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