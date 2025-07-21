Дешево и красиво: где отдохнуть в Европе в 2025 году не за все деньги

Если хотите теплое море, аутентичную атмосферу или сэкономить средства, обратите внимание на эти четыре направления. Они пока не такие заполненные туристами, как Амальфи или Ницца, но точно стоят вашего внимания этим летом.

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Если вы планируете отпуск в Европе этим летом, но еще окончательно не определились с маршрутом, вас может неприятно удивить, насколько все подорожало в последний момент. Испанская Коста-Брава, Французская Ривьера, итальянское побережье Амальфи, хорватская Далмация — во всех этих регионах средний ежедневный бюджет туриста легко превышает $190. А еще толпы туристов — сплошной стресс, пишет "Travel off path".

Но хорошая новость в том, что не все европейские локации летом такие дорогие. Есть четыре малоизвестных, но волшебных направления, которые предлагают бюджетное жилье, вкусную еду и аутентичный опыт — и это совсем не скучные места, как можно подумать.

Влёра, Албания

Между горами и морем расположилась Влера — главный курорт Албании, которая из бывшей "скрытой жемчужины" превращается в новый тренд европейского лета.

Это расслабленный городок с обновленным историческим центром, где сохранили наследие Османской империи, а также с современной набережной — небоскребы, пляжные бары, таверны со свежими морепродуктами.

Ранее туристы обходили Влёру из-за плохой инфраструктуры, но ситуация изменится в 2026 году — именно тогда откроется новый аэропорт Vlora International с прямыми рейсами по Европе.

Влера в Албании Фото: Unsplash

Озеро Охрид, Северная Македония

Его называют "Восточным озером Комо" — Охрид самое большое озеро Северной Македонии, страны, незаслуженно остающейся в тени.

Озеро имеет длину 30 км и ширину более 14 км — это настоящее "внутреннее море" Балкан. На его побережье — очаровательные городки, мощеные улочки, цветные лодки, древние церкви, которым сотни лет, и даже пляжи с галькой возле яхт-клубов.

Обязательно посетите сам город Охрид — культурную столицу региона с византийскими руинами. Также стоит побывать в рыбацком селе Пестани, известном форелью, и в популярном среди туристов пляжном клубе Cuba Libre.

Озеро Охрид Фото: Unsplash

Несебр, Болгария

Древний Несебр — город на побережье Черного моря, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Несебре сохранились деревянные дома с балконами, старинные церкви, а также множество ресторанов с болгарской кухней. Город небольшой, но песчаные пляжи простираются от перешейка с материком до Солнечного берега — одного из самых популярных курортов Болгарии. А море здесь теплое, как и на Средиземноморье.

Несебр в Болгарии Фото: Unsplash

Батуми, Грузия

На восточном побережье Черного моря, в грузинском Батуми, сочетаются история, футуризм и доступные цены. Город часто называют "Дубаем Кавказа".

В старом центре — здания в стилях ар-нуво и ренессанс, а рядом — современные небоскребы и элитные апартаменты у побережья. Это популярное направление для грузин, русских и других восточноевропейцев.

Цены приятно удивляют: бокал пива стоит около $2.80, а ночь в отеле 3 звезды — в среднем $53.

Батуми в Грузии Фото: Unsplash

Напомним, найти лучшие пляжи и почувствовать настоящую атмосферу античности можно в Греции. Фокус вместе с турагентом Лилией Бондарь рассказывал, где в Греции лучшие пляжи.

Фокус также писал о том, где искать лучшие пляжи, настоящую пиццу и спокойный отдых в Италии.