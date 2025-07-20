Ніхто не живе, але всі приїжджають: 16 загадкових туристичних локацій (фото, відео)

Покинуті місця можуть бути моторошними, але захопливими. Ці простори, будь то стара школа, занедбаний будинок чи корабель, можуть подарувати неймовірні враження, а також дозволити зазирнути в минуле.

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Є кілька унікальних місць по всьому світу, які дарують відвідувачам незабутні враження. Про це пише CNBC.

Від Італії до Австралії та Кюрасао, деякі з місць у цьому списку стояли порожніми десятиліттями, навіть століттями, перш ніж стати популярними туристичними пам'ятками.

Морські форти Манселл, Англія

Розташовані в гирлі Темзи, ці металеві вежі були встановлені в 1942 році, щоб допомогти захистити Лондон від морських нальотів та повітряних нальотів під час Другої світової війни. Вони були виведені з експлуатації в 1950-х роках і роками використовувалися як радисти. Спочатку форти складалися із семи веж, з'єднаних сталевими доріжками; зараз їх стало менше, і доріжки більше не є безпечними. Єдиний спосіб побачити форти (ви не можете зайти всередину) це прогулянка на човні біля узбережжя Великої Британії.

Затонулий корабель SS Ayrfield, Австралія

Затонулий корабель SS Ayrfield – одне з кількох суден, що розташований у гавані Сіднея. Корабель спочатку служив 60 років, перш ніж його використовували для перевезення припасів американським військам у Тихому океані під час Другої світової війни. Після виведення з експлуатації його використовували для перевезення вугілля в Австралії. У 1972 році SS Ayrfield був виведений з експлуатації та відправлений на завод з утилізації, який невдовзі після цього припинив свою діяльність. Корабель залишався в затоці, а потім частково затонув. Згодом з нього почали рости мангрові зарості і він став туристичною пам'яткою.

Затонулий корабель SS Ayrfield

Повелья, Венеція, Італія

Повелья – це невеликий острів, розташований між Венецією та Лідо, Італія. Понад 100 років острів використовувався як карантинна станція для тих, хто страждав від чуми та інших хвороб. Зрештою його перетворили на психіатричну лікарню, яка закрилася в 1968 році. З того часу острів пустує.

Острів Повелья Фото: Getty Images

Маяк Руб'єрг-Кнуд, Данія

Маяк Руб'єрг-Кнуд розташований на узбережжі Північного моря в Данії. Його вперше запалили в 1900 році. Він працював до 1968 року. Протягом багатьох років маяк використовувався як музей та кав'ярня, але ерозія змусила його призупинити. Очікувалося, що маяк впаде під воду до 2023 року, але у 2019 році його перенесли на 70 метрів углиб країни, що дозволило йому залишатися в безпеці щонайменше до 2060 року. Це популярне туристичне місце, яке щорічно приваблює близько 250 000 людей.

Тяньдучен, Китай

На східному узбережжі Китаю розташований Тяньдучен, відомий як "Париж Сходу". Цей розкішний житловий комплекс був спроєктований як Місто вогнів, з власною Тріумфальною аркою, Єлисейськими полями та 109-метровою копією Ейфелевої вежі. Багато будинків залишаються порожніми, але місто все ще приваблює багатьох китайських та міжнародних туристів.

Місто Тяньдучен Фото: Getty Images

Колманскоп, Намібія

У пустелі Наміб на півдні Африки розташоване місто-привид Колманскоп. Спочатку місто було відоме завдяки знахідкам алмазів. У 1930-х роках інтенсивний видобуток корисних копалин виснажив цю територію, і до 1956 року воно було повністю покинуте. Піщані дюни тепер заповнюють будинки, де колись жили люди. Зараз його відвідує до 35 000 туристів на рік.

Лікарня Беліц-Хайльштеттен, Німеччина

Комплекс лікарні Беліц-Хайльштеттен служив військовим під час Першої та Другої світових воєн. Колись це був найбільший у світі медичний центр для лікування захворювань легень, але він був занедбаний протягом 25 років, відколи військові Радянського Союзу покинули це місце в 1995 році.

Лікарня Беліц-Хайльштеттен, Німеччина Фото: Getty Images

В'язниця Румму, Естонія

За межами невеликого містечка Румму є руїни покинутого табору для військовополонених, які зараз служать пляжем. Радянський Союз спочатку побудував в'язницю поблизу вапнякового кар'єру, де в'язнів змушували працювати. Коли Естонія відновила свою незалежність у 1991 році, в'язницю та кар'єр було покинуто. Природні ґрунтові води зрештою просочилися в колишній кар'єр, створивши нове озеро, яке поглинуло деякі будівлі. Частину колишньої в'язниці досі можна побачити із суші. Вона відома як точка для дайверів, які шукають затонулі руїни під водою.

В'язниця Румму в Естонії

Кляйн Кюрасао

Кляйн Кюрасао — це безлюдний острів. Тут досі збереглися сліди колишніх мешканців, як-от занедбаний маяк. Це популярне місце для підводного плавання завдяки морському життю та білосніжним пляжам.

Кляйн Кюрасао Фото: Getty Images

Дзвіниця озера Решен, Італія

Дзвіниця — це затоплене церква 14 століття, до якої можна дістатися пішки, коли вода замерзає. Шпиль є частиною колишнього італійського села Курон. Його було затоплено урядом у 1950 році, щоб створити штучне озеро. У 2021 році озеро було тимчасово осушено, показавши втрачене село вперше за десятиліття.

Дзвіниця озера Решен

Тойфельсберг, Берлін

Колись ця телевежа була станцією прослуховування під час Холодної війни, а з 1950-х років використовувалася для шпигунства та перехоплення повідомлень. Вона використовувалася американськими військами до кінця Холодної війни. Потім вежа слугувала для управління повітряним рухом, поки уряд не продав її в 1999 році.

Крако, Італія

Розташований у найпівденнішому районі Базилікати, Крако стоїть на вершині скелі, яка зараз є справжнім містом-привидом. До нього можна дістатися на автомобілі, але найкращий спосіб його побачити – на мотоциклі. До 1963 року населення міста становило трохи менше 2000 жителів, а потім ландшафт змусив ще більше мешканців покинути місто. У 1972 році воно було спустошене повінню, а потім у 1980 році – землетрусом, після чого стало містом-привидом.

Крако, Італія Фото: Getty Images

Замок Баннерман, Нью-Йорк

Замок Баннерман розташований на острові Поллепель у річці Гудзон у Нью-Йорку. Його було збудовано як фортецю для зброї на початку 20 століття. Замок було покинуто в 1950-х роках після вибуху пороху. На початку 1990-х років фонд замку Баннерман допоміг відновити споруду та острів для відвідування публіки. Він відкритий для екскурсій лише з 2020 року.

Острів Хасіма, Японія

Острів Хасіма, також відомий як Гункандзіма, — це покинутий острів, найвідоміший з 505 нежилих островів біля узбережжя Нагасакі. Це колишня вугільна шахта, де колись були лікарня, школи, магазини, храм і святиня. У 2015 році його було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Острів Хасіма, Японія Фото: Getty Images

Велике кладовище поїздів, Болівія

Також відоме як Кладовище поїздів або Cementerio de Trenes іспанською. Цей район був відомий як життєво важливий транспортний вузол у Південній Америці. На початку 19 століття планували розширити залізничну мережу, але проєкт зрештою було закинуто. Потяги залишили іржавіти, і тепер відвідувачі можуть підходити до них без обмежень.

Монастир Аллерхайліген, Німеччина

У німецькому Чорному лісі є руїни монастиря Аллерхайліген, також відомого як монастир Всіх Святих. Це місце було знищено кількома пожежами, остання з яких сталася в 1804 році, коли в нього вдарила блискавка. Але його врятували завдяки захисникам природи.

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Крім того, підлітка-серфера врятували після того, як його віднесло на 14 кілометрів від берега, і він провів ніч на віддаленому безлюдному острові.