Никто не живет, но все приезжают: 16 загадочных туристических локаций (фото, видео)

Заброшенные места могут быть жуткими, но увлекательными. Эти пространства, будь то старая школа, заброшенный дом или корабль, могут подарить невероятные впечатления, а также позволить заглянуть в прошлое.

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Есть несколько уникальных мест по всему миру, которые дарят посетителям незабываемые впечатления. Об этом пишет CNBC.

От Италии до Австралии и Кюрасао, некоторые из мест в этом списке пустовали десятилетиями, даже столетиями, прежде чем стать популярными туристическими достопримечательностями.

Морские форты Манселл, Англия

Расположенные в устье Темзы, эти металлические башни были установлены в 1942 году, чтобы помочь защитить Лондон от морских налетов и воздушных налетов во время Второй мировой войны. Они были выведены из эксплуатации в 1950-х годах и годами использовались как радисты. Первоначально форты состояли из семи башен, соединенных стальными дорожками; сейчас их стало меньше, и дорожки больше не являются безопасными. Единственный способ увидеть форты (вы не можете зайти внутрь) это прогулка на лодке у побережья Великобритании.

Затонувший корабль SS Ayrfield, Австралия

Затонувший корабль SS Ayrfield — одно из нескольких судов, расположенных в гавани Сиднея. Корабль изначально служил 60 лет, прежде чем его использовали для перевозки припасов американским войскам в Тихом океане во время Второй мировой войны. После вывода из эксплуатации его использовали для перевозки угля в Австралии. В 1972 году SS Ayrfield был выведен из эксплуатации и отправлен на завод по утилизации, который вскоре после этого прекратил свою деятельность. Корабль оставался в заливе, а затем частично затонул. Впоследствии из него начали расти мангровые заросли и он стал туристической достопримечательностью.

Затонувший корабль SS Ayrfield

Повелья, Венеция, Италия

Повелья — это небольшой остров, расположенный между Венецией и Лидо, Италия. Более 100 лет остров использовался как карантинная станция для тех, кто страдал от чумы и других болезней. В конце концов его превратили в психиатрическую больницу, которая закрылась в 1968 году. С тех пор остров пустует.

Остров Повелья Фото: Getty Images

Маяк Рубьерг-Кнуд, Дания

Маяк Рубьерг-Кнуд расположен на побережье Северного моря в Дании. Его впервые зажгли в 1900 году. Он работал до 1968 года. В течение многих лет маяк использовался как музей и кафе, но эрозия заставила его приостановить. Ожидалось, что маяк упадет под воду до 2023 года, но в 2019 году его перенесли на 70 метров вглубь страны, что позволило ему оставаться в безопасности как минимум до 2060 года. Это популярное туристическое место, которое ежегодно привлекает около 250 000 человек.

Тяньдучен, Китай

На восточном побережье Китая расположен Тяньдучен, известный как "Париж Востока". Этот роскошный жилой комплекс был спроектирован как Город огней, с собственной Триумфальной аркой, Елисейскими полями и 109-метровой копией Эйфелевой башни. Многие дома остаются пустыми, но город все еще привлекает многих китайских и международных туристов.

Город Тяньдучен Фото: Getty Images

Колманскоп, Намибия

В пустыне Намиб на юге Африки расположен город-призрак Колманскоп. Изначально город был известен благодаря находкам алмазов. В 1930-х годах интенсивная добыча полезных ископаемых истощила эту территорию, и к 1956 году он был полностью заброшен. Песчаные дюны теперь заполняют дома, где когда-то жили люди. Сейчас его посещает до 35 000 туристов в год.

Больница Белиц-Хайльштеттен, Германия

Комплекс больницы Белиц-Хайльштеттен служил военным во время Первой и Второй мировых войн. Когда-то это был крупнейший в мире медицинский центр для лечения заболеваний легких, но он был заброшен в течение 25 лет, с тех пор как военные Советского Союза покинули это место в 1995 году.

Больница Белиц-Хайльштеттен, Германия Фото: Getty Images

Тюрьма Румму, Эстония

За пределами небольшого городка Румму есть руины заброшенного лагеря для военнопленных, которые сейчас служат пляжем. Советский Союз сначала построил тюрьму вблизи известнякового карьера, где заключенных заставляли работать. Когда Эстония восстановила свою независимость в 1991 году, тюрьма и карьер были заброшены. Естественные грунтовые воды в конце концов просочились в бывший карьер, создав новое озеро, которое поглотило некоторые здания. Часть бывшей тюрьмы до сих пор можно увидеть с суши. Она известна как точка для дайверов, которые ищут затонувшие руины под водой.

Тюрьма Румму в Эстонии

Кляйн Кюрасао

Кляйн Кюрасао — это необитаемый остров. Здесь до сих пор сохранились следы прежних жителей, например заброшенный маяк. Это популярное место для подводного плавания благодаря морской жизни и белоснежным пляжам.

Кляйн Кюрасао Фото: Getty Images

Колокольня озера Решен, Италия

Колокольня — это затопленная церковь 14 века, до которой можно добраться пешком, когда вода замерзает. Шпиль является частью бывшей итальянской деревни Курон. Он был затоплен правительством в 1950 году, чтобы создать искусственное озеро. В 2021 году озеро было временно осушено, показав потерянную деревню впервые за десятилетия.

Колокольня озера Решен

Тойфельсберг, Берлин

Когда-то эта телебашня была станцией прослушивания во время Холодной войны, а с 1950-х годов использовалась для шпионажа и перехвата сообщений. Она использовалась американскими войсками до конца Холодной войны. Затем башня служила для управления воздушным движением, пока правительство не продало ее в 1999 году.

Крако, Италия

Расположенный в самом южном районе Базиликаты, Крако стоит на вершине скалы, которая сейчас является настоящим городом-призраком. До него можно добраться на автомобиле, но лучший способ его увидеть — на мотоцикле. До 1963 года население города составляло чуть менее 2000 жителей, а затем ландшафт заставил еще больше жителей покинуть город. В 1972 году он был опустошен наводнением, а затем в 1980 году — землетрясением, после чего стал городом-призраком.

Крако, Италия Фото: Getty Images

Замок Баннерман, Нью-Йорк

Замок Баннерман расположен на острове Поллепель в реке Гудзон в Нью-Йорке. Он был построен как оружейная крепость в начале 20 века. Замок был заброшен в 1950-х годах после взрыва пороха. В начале 1990-х годов фонд замка Баннерман помог восстановить здание и остров для посещения публики. Он открыт для экскурсий только с 2020 года.

Остров Хасима, Япония

Остров Хасима, также известный как Гункандзима, — это заброшенный остров, самый известный из 505 необитаемых островов у побережья Нагасаки. Это бывшая угольная шахта, где когда-то были больница, школы, магазины, храм и святыня. В 2015 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров Хасима, Япония Фото: Getty Images

Большое кладбище поездов, Боливия

Также известен как Кладбище поездов или Cementerio de Trenes на испанском языке. Этот район был известен как жизненно важный транспортный узел в Южной Америке. В начале 19 века планировали расширить железнодорожную сеть, но проект в конце концов был заброшен. Поезда оставили ржаветь, и теперь посетители могут подходить к ним без ограничений.

Монастырь Аллерхайлиген, Германия

В немецком Черном лесу есть руины монастыря Аллерхайлиген, также известного как монастырь Всех Святых. Это место было уничтожено несколькими пожарами, последний из которых произошел в 1804 году, когда в него ударила молния. Но его спасли благодаря защитникам природы.

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Кроме того, подростка-серфера спасли после того, как его отнесло на 14 километров от берега, и он провел ночь на отдаленном необитаемом острове.