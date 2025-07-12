Парня унесло в море на 14 км: его нашли живым на необитаемом острове (фото)

Подростка-серфера спасли после того, как его отнесло на 14 километров от берега, и он провел ночь на отдаленном необитаемом острове.

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19-летнего серфера чудом нашли живым и здоровым после того, как его оставили на прибрежном острове в Австралии. Поиски продолжались 17 часов. Об этом пишет The Sun.

Отец Дарси Дифголтса описал спасение как "один на миллион" после того, как в результате масштабной поисковой операции удалось найти его сына. Подросток пропал без вести за 17 часов до того, как его нашли на острове Норт-Солитари у побережья Нового Южного Уэльса.

8 июля днем юноша взял свою доску для серфинга на пляж Вули. Впрочем, он вовремя не вернулся домой, поэтому его родители связались с полицией.

Дарси отнесло примерно на 14 километров в море, и его родители просили о помощи в социальных сетях. Одежду, велосипед и обувь пропавшего нашли у подъезда к пляжу.

Дарси Дифголтс чудом выжил в море Фото: The Sun

Отец подростка написал: "Насколько мы можем судить, Дарси взял с собой кремовую доску для серфинга Malibu в One Tree в Вули и отправился на серфинг на очень небольшой волне примерно в 16:00. Мы считаем, что на нем был темный плащ. Конечно, мы боимся худшего. Сейчас мы хотим только одного — чтобы нашего любимого мальчика нашли целым и невредимым".

Где нашли парня

Позже местные власти подтвердили, что подростка нашли на острове Норт-Солитари, где он провел ночь.

Представитель полиции Нового Южного Уэльса сказал: "После поисков на суше и воде вокруг пляжа Вули, с участием местной полиции, PolAir, Командования морской зоны и Морской спасательной службы, парня сегодня нашли целым и невредимым на небольшом острове возле Вули".

Остров Норт-Солитари Фото: The Sun

В каком состоянии он был утром

Представитель местного медицинского округа сообщил, что состояние найденного в больнице стабильное.

"Пациент в хорошем настроении и получает поддержку от семьи", — сказал он.

Друг семьи Кейси Микер создал группу в Facebook, чтобы найти Дарси в течение нескольких напряженных часов. Он написал: "После невероятно долгой и холодной ночи Дарси был найден сегодня утром на островах возле Вули. Он прошел долгий путь — но он жив, в безопасности и получает необходимую помощь. Мы абсолютно поражены силой этого молодого человека и мощью этой невероятной общины".

Отец юноши назвал это спасение "одним на миллион". Он сказал: "Это немного сюрреалистично. Я уже думал о худшем".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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