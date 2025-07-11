Помпезную яхту с людьми на борту внезапно охватило пламя: за этим наблюдали сотни туристов (фото)

Шикарная британская суперъяхта стоимостью 107 миллионов долларов вспыхнула на эксклюзивном курорте. Членов экипажа удалось спасти.

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Суперъяхта британского производства стоимостью 107 миллионов долларов загорелась на знаменитом французском курорте. Sea Lady II, которую сдают в аренду примерно за 93 000 долларов в неделю в течение летнего высокого сезона, охватило пламя в порту Сен-Тропе на Французской Ривьере 10 июля вечером. Об этом пишет The Sun.

"Сообщение о дыме поступило вскоре после 20:00", — заявил представитель экстренных служб департамента Вар.

После этого носовая часть корпуса яхты вспыхнула, а затем огонь распространился на нижние палубы. Два человека, которые являются членами экипажа в возрасте 24 и 35 лет, были спасены, оба пострадали от вдыхания дыма. По предварительным данным, других пострадавших не было.

"Хотя самый сильный пожар был потушен к полуночи, пожарные сообщили о "трудностях с посадкой на лодку", — рассказал источник.

Суперъяхту во Франции охватило пламя Фото: The Sun

Яхты вокруг быстро очистили, установив барьеры против загрязнения. Пока пламя распространялось на дорогом судне, сотни туристов наблюдали, снимая видео и фотографируя.

Сначала не было никакого намека на причину пожара, но аварийно-спасательные службы немедленно начали расследование.

Суперъяхта Sea Lady II: что известно

Суперъяхта Sea Lady II изначально называлась D'Angleterre II после того, как ее построили на верфи Souter в Коузе, на острове Уайт. Спущенная на воду в 1986 году и прошедшая полный ремонт в 2024 году, она сейчас плавает под мальтийским флагом.

Судно имеет экипаж из восьми человек и может разместить до 10 пассажиров в своих пяти каютах, каждая из которых оборудована собственными ванными комнатами.

Суперъяхту во Франции охватило пламя Фото: Backgrid

Сен-Тропе впервые стал известным благодаря французской актрисе Брижит Бардо в 1950-х годах, и сейчас его регулярно посещают мультимиллионеры и звезды шоу-бизнеса.

Причина пожара на суперъяхте

Причиной поджога может быть ряд пожаров на средиземноморском побережье Франции этим летом во время жары. По словам мэра города Кристиана Эстрози, "злонамеренные действия" вызвали отключение электроэнергии в Ницце после повреждения электросети в прошлом месяце.

Аналогичная ситуация произошла в Каннах в конце всемирно известного кинофестиваля в городе в мае. Лесные пожары достигли и Марселя, что привело к закрытию аэропорта, который обслуживает второй по величине город Франции.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

3 июля 20-летнюю сотрудницу экипажа убили на борту суперъяхты стоимостью 9,5 млн фунтов стерлингов, пришвартованной возле острова миллиардеров.

14-летний парень стал жертвой мошенничества с вымогательством в социальных сетях и покончил с собой.

Кроме того, 26-летняя женщина из США самостоятельно пересекла Тихий океан на старой яхте вместе со своей кошкой.