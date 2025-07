Убийство 20-летней "золотой девочки" всколыхнуло остров миллиардеров: что произошло (фото)

Юная работница экипажа была убита на борту роскошной яхты стоимостью 9,5 миллионов фунтов стерлингов, пришвартованной возле острова миллиардеров. Это произошло 3 июля.

20-летнюю стюардессу нашли в машинном отсеке роскошной яхты. Трагический инцидент всколыхнул райский уголок миллиардеров, где часто отдыхают королевские особы и суперзвезды, пишет The Sun.

Тело 20-летней Пейдж Белл было найдено в машинном отсеке после того, как судно пришвартовалось к эксклюзивному острову на Багамах. Пейдж из Йоханнесбурга, Южная Африка, друзья называли "золотой девушкой", и она работала офицером по связям с гостями на чартерной яхте Far From It стоимостью 9,5 миллионов фунтов стерлингов.

39-летнего мексиканского механика, который работал вместе с Пейдж, уже арестовали, подозревая в ее убийстве. Считается, что девушка сопротивлялась, но ее одолел коллега, мотив которого сейчас расследуется полицией. Инженер накануне появился в суде Нью-Провиденса на Багамах, обвиняемый в убийстве 20-летней девушки.

Суперъяхта Фото: The Sun

В заявлении семьи Пейдж говорится: "Сегодня вечером мама и папа летят на Багамы, чтобы начать мучительный процесс не только возвращения домой своей девочки, но и поиска справедливого наказания для монстра, который забрал ее жизнь. Мы опустошены невероятно, и теперь нам также приходится проходить сложные и дорогостоящие судебные процессы в чужой стране — что-то, что далеко превосходит наши финансовые возможности".

В частности, семья девушки поблагодарила за любовь, поддержку и солидарность в трудное время.

Остров миллиардеров

Смерть Пейдж шокировала эксклюзивный курорт Харбор-Айленд, который является площадкой для богатых и знаменитых и меккой для суперъяхт. Он расположен к востоку от столицы Нассау, недалеко от более крупного острова Эльютера.

Билл Гейтс имеет особняк на крошечном острове, а среди регулярных отдыхающих — Мик Джаггер, принц Гарри, Том Круз, Кардашьяны, Харрисон Форд и Том Хэнкс.

Он известен как "задний двор миллиардеров", поскольку более 20 очень богатых людей живут на райском острове.

На следующий день после убийства планировали грандиозную вечеринку по случаю 21-го дня рождения Пейдж, которую спланировал ее парень. Впрочем, экипаж эксклюзивной яхты, аренда которой стоит 120 000 фунтов стерлингов в неделю, был удивлен, когда Пейдж не появилась и ее телефон не отвечал.

Они обыскали все шесть роскошных VIP-кают и каюты экипажа, прежде чем один из сотрудников спустился в машинное отделение, где они обнаружили тело Пейдж на полу.

Что случилось с подозреваемым

Ее коллега лежал рядом с ножом в руке и с порезанными обоими запястьями, сообщила полиция. Он был жив, однако сильно истекал кровью.

Представитель полиции Багамских островов сказал: "Мы расследуем убийство и подозреваемую попытку самоубийства после того, как женщину из Южной Африки нашли мертвой на яхте в Харбор-Айленд".

В полиции подтвердили, что 39-летний гражданин Мексики будет привлечен к суду по обвинению в убийстве.

