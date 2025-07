Вбивство 20-річної "золотої дівчинки" сколихнуло острів мільярдерів: що сталося (фото)

Юна працівниця екіпажу була вбита на борту розкішної яхти вартістю 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів, пришвартованої біля острова мільярдерів. Це сталося 3 липня.

20-річну стюардесу знайшли в машинному відсіку розкішної яхти. Трагічний інцидент сколихнув райський куточок мільярдерів, де часто відпочивають королівські особи та суперзірки, пише The Sun.

Тіло 20-річної Пейдж Белл було знайдено в машинному відсіку після того, як судно пришвартувалося до ексклюзивного острова на Багамах. Пейдж з Йоганнесбурга, Південна Африка, друзі називали "золотою дівчиною", і вона працювала офіцеркою зі зв'язків з гостями на чартерній яхті Far From It вартістю 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

39-річного мексиканського механіка, який працював разом з Пейдж, уже заарештували, підозрюючи в її вбивстві. Вважається, що дівчина чинила опір, але її здолав колега, мотив якого наразі розслідується поліцією. Інженер напередодні з'явився в суді Нью-Провіденса на Багамах, звинувачений у вбивстві 20-річної дівчини.

Суперʼяхта Фото: The Sun

У заяві родини Пейдж йдеться: "Сьогодні ввечері мама й тато летять на Багами, щоб розпочати болісний процес не лише повернення додому своєї дівчинки, але й пошуку справедливого покарання для монстра, який забрав її життя. Ми спустошені неймовірно, і тепер нам також доводиться проходити складні та дорогі судові процеси в чужій країні — щось, що далеко перевершує наші фінансові можливості".

Зокрема, родина дівчини подякувала за любов, підтримку та солідарність у важкий час.

Острів мільярдерів

Смерть Пейдж шокувала ексклюзивний курорт Харбор-Айленд, який є майданчиком для багатих і знаменитих і меккою для суперʼяхт. Він розташований на схід від столиці Нассау, недалеко від більшого острова Ельютера.

Білл Гейтс має особняк на крихітному острові, а серед регулярних відпочивальників — Мік Джаггер, принц Гаррі, Том Круз, Кардаш'яни, Гаррісон Форд і Том Генкс.

Він відомий як "задній двір мільярдерів", оскільки понад 20 дуже багатих людей живуть на райському острові.

Наступного дня після вбивства планували грандіозну вечірку з нагоди 21-го дня народження Пейдж, яку спланував її хлопець. Втім, екіпаж ексклюзивної яхти, оренда якої коштує 120 000 фунтів стерлінгів на тиждень, був здивований, коли Пейдж не з'явилася і її телефон не відповідав.

Вони обшукали всі шість розкішних VIP-кают та каюти екіпажу, перш ніж один із співробітників спустився в машинне відділення, де вони виявили тіло Пейдж на підлозі.

Що сталося з підозрюваним

Її колега лежав поруч з ножем у руці та з порізаними обома зап’ястями, повідомила поліція. Він був живий, проте сильно стікав кровʼю.

Речник поліції Багамських островів сказав: "Ми розслідуємо вбивство та підозрювану спробу самогубства після того, як жінку з Південної Африки знайшли мертвою на яхті в Харбор-Айленд".

У поліції підтвердили, що 39-річного громадянина Мексики буде притягнуто до суду за звинуваченням у вбивстві.

