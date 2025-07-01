14-річний хлопець познайомився з дівчиною в інтернеті: він помер після 35 хв спілкування з нею

Калеб Мур в один момент взяв пістолет і застрелився. 14-річний юнак став жертвою шахрайства з вимаганням у соціальних мережах і наклав на себе руки.

Related video

Мама Морган Мур дізналася про раптову смерть сина після дзвінка його батька, пише The Sun.

Як і більшість підлітків, Калеб проводив вечір у соціальних мережах і знайшов дівчину, з якою почав спілкуватися.

Юнак і 14-річна дівчина познайомилися в TikTok, але незабаром перевели свою розмову в Snapchat, де вона нібито надіслала йому компрометуючі фотографії себе, на що Калеб показав свої аналогічні знімки у відповідь.

Втім, сина пані Морган обдурили, дівчина виявилася не тією, за яку він її вважав, а шахраєм, який займався вимаганням, і погрожував опублікувати фотографії Калеба, якщо той не надішле гроші.

Онлайн-листування тривало всього 35 хвилин, після чого юнак трагічно покінчив із життям, знайшовши вдома пістолет.

Морган Мур із сином Калебом Фото: Kennedy Newsand Media

33-річна Морган вважає, що її син відчув, що йому нікуди подітися, тому застрелився. Тепер мати підлітка поділилася його історією, щоб підвищити обізнаність та захистити інших.

"Нам його дуже, дуже не вистачає і ми його дуже любимо. Я ніколи не думала, що це станеться з ним чи нами. Я дізналася про це одразу після того, як Калеб вистрілив, бо мені зателефонував його батько", — пригадує Морган.

Мати поспішила до будинку, щойно отримала дзвінок і навіть застала сина при житті.

"Коли я приїхала туди, Калеб був ще живий і дихав, але його не змогли реанімувати, тому припинили спроби, бо нічого не допомагало", – пояснила вона.

Калеб Мур Фото: Kennedy Newsand Media

Наступного дня зателефонувала поліція і хотіла показати жінці щось на телефоні її сина, після чого і стала відомо історія при листування в мережі.

"Ця людина почала вимагати гроші та погрожувати, що якщо він не надішле кошти, вони оприлюднять його фотографії, і його родині та друзям буде соромно за нього. Вони змусили його почуватися так, ніби його життя закінчилося, бо він зробив цю помилку", — каже Мур.

Морган додала, що її син користувався TikTok близько року, і каже, що вони відкрито розмовляли про безпеку в мережі.

Перш ніж застрелитися, Калеб навіть надіслав фото пістолета користувачеві TikTok, щоб спробувати зупинити погрози, але це не допомогло. Поліція наразі робить усе можливе, але реальність того, що вони знайдуть цю людину, дуже низька.

Похорон підлітка відбувся 16 червня, близько 300 людей прийшли провести його в останню путь.

Морган пригадує: "Калеб був досить популярною дитиною, дуже веселою та безглуздою, і він багато сміявся з людьми. Він був лагідним, тому ладнав з усіма. Він любив спорт, грав у футбол, баскетбол і дуже добре боровся".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду співачки.

Офіціантка розкритикувала шахраїв за вірусний ресторанний трюк "з'їж і поверни". Люди скуштували близько семи страв, після чого відмовилися платити.

Крім того, Бред Пітт відреагував на історію обманутої жінки з використанням його імені та "фото".