14-летний парень познакомился с девушкой в интернете: он умер после 35 мин общения с ней

Калеб Мур в один момент взял пистолет и застрелился. 14-летний юноша стал жертвой мошенничества с вымогательством в социальных сетях и покончил с собой.

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Мама Морган Мур узнала о внезапной смерти сына после звонка его отца, пишет The Sun.

Как и большинство подростков, Калеб проводил вечер в социальных сетях и нашел девушку, с которой начал общаться.

Юноша и 14-летняя девушка познакомились в TikTok, но вскоре перевели свой разговор в Snapchat, где она якобы прислала ему компрометирующие фотографии себя, на что Калеб показал свои аналогичные снимки в ответ.

Впрочем, сына госпожи Морган обманули, девушка оказалась не той, за которую он ее считал, а мошенником, который занимался вымогательством, и угрожал опубликовать фотографии Калеба, если тот не пришлет деньги.

Онлайн-переписка длилась всего 35 минут, после чего юноша трагически покончил с жизнью, найдя дома пистолет.

Морган Мур с сыном Калебом Фото: Kennedy Newsand Media

33-летняя Морган считает, что ее сын почувствовал, что ему некуда деваться, поэтому застрелился. Теперь мать подростка поделилась его историей, чтобы повысить осведомленность и защитить других.

"Нам его очень, очень не хватает и мы его очень любим. Я никогда не думала, что это произойдет с ним или нами. Я узнала об этом сразу после того, как Калеб выстрелил, потому что мне позвонил его отец", — вспоминает Морган.

Мать поспешила в дом, как только получила звонок и даже застала сына при жизни.

"Когда я приехала туда, Калеб был еще жив и дышал, но его не смогли реанимировать, поэтому прекратили попытки, потому что ничего не помогало", — пояснила она.

Калеб Мур Фото: Kennedy Newsand Media

На следующий день позвонила полиция и хотела показать женщине что-то на телефоне ее сына, после чего и стала известно история при переписке в сети.

"Этот человек начал требовать деньги и угрожать, что если он не пришлет средства, они обнародуют его фотографии, и его семье и друзьям будет стыдно за него. Они заставили его чувствовать себя так, будто его жизнь закончилась, потому что он совершил эту ошибку", — говорит Мур.

Морган добавила, что ее сын пользовался TikTok около года, и говорит, что они открыто разговаривали о безопасности в сети.

Прежде чем застрелиться, Калеб даже отправил фото пистолета пользователю TikTok, чтобы попытаться остановить угрозы, но это не помогло. Полиция сейчас делает все возможное, но реальность того, что они найдут этого человека, очень низкая.

Похороны подростка состоялись 16 июня, около 300 человек пришли провести его в последний путь.

Морган вспоминает: "Калеб был довольно популярным ребенком, очень веселым и нелепым, и он много смеялся с людьми. Он был ласковым, поэтому ладил со всеми. Он любил спорт, играл в футбол, баскетбол и очень хорошо боролся".

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