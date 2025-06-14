Ирина Федишин разоблачила преступную схему: как наживались на украинцах (фото)

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что разоблачила мошенницу. Жительница Закарпатья хотела нажиться на военных от имени фонда артистки.

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Подробностями истории с разоблачением 23-летней мошенницы исполнительница поделилась в Instagram.

Девушку уже посадили в тюрьму.

"Мошенница за решеткой. Столкнулась с ужасной ситуацией... Я не знаю, какими людьми нужно быть, чтобы наживаться на военных. До меня дошла информация, что неизвестные мне лица звонят по телефону военным, представляются волонтерами БФ "Ирины Федишин", обещают автомобили, зато берут за это с военных средства и просто исчезают", — рассказала Ирина Федишин.

Ирина Федишин рассказала о мошеннице Фото: irynafedyshyn\Instagram Ирина Федишин рассказала о мошеннице Фото: irynafedyshyn\Instagram

Звезда сцены, известная своей благотворительной деятельностью, отметила, что автомобили на фронт ее фонд передавал абсолютно бесплатно. И когда Ирина узнала о мошеннической схеме, то сразу обратилась в полицию.

Более того, произошло это еще в апреле, но артистка не разглашала подробностей, чтобы не навредить следствию.

Ирина Федишин рассказала о мошеннице Фото: irynafedyshyn\Instagram

"Сейчас уже могу вам сообщить, что злоумышленники разоблачены и взяты под арест. Продолжаются следственные действия. Мошенницей оказалась 23-летняя жительница Закарпатья... Хочу обратиться к защитникам, если среди вас есть пострадавшие по этой схеме, дайте нам об этом знать. Пусть это будет уроком для тех, кто осмеливается наживаться на военных. Эта история — напоминание всем нам: во время войны мы должны быть особенно внимательными", — отметила Федишин.

Впоследствии знаменитость рассказала дополнительные подробности. Оказалось, что мошенники действовали группой, а Ирина тяжело восприняла новости об обмане военных.

"Есть нелюди, у которых поднимается рука обмануть военных. Это просто моральное дно... Выискивали телефоны военных под разными постами, набирали их, представлялись волонтерами моего фонда, обещали автомобиль, брали за это деньги и просто исчезали. Когда один из защитников вышел на нас и рассказал всю эту историю, — для меня это был шок", — призналась артистка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Федишин рассказала, как и где воспитывает своих детей во время активных гастролей по всему миру.

В конце 2024 года Ирина Федишин стала жертвой мошенников из России.

Кроме того, Ирина Федишин осенью 2024 года из-за болезни изменила график своих выступлений в городах Украины.