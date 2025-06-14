Ірина Федишин викрила злочинну схему: як наживались на українцях (фото)

Українська співачка Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду артистки.

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Подробицями історії з викриттям 23-річної шахрайки виконавиця поділилася в Instagram.

Дівчину вже увʼязнили.

"Шахрайка за ґратами. Зіткнулася з жахливою ситуацією… Я не знаю, якими людьми потрібно бути, щоб наживатися на військових. До мене дійшла інформація, що невідомі мені особи дзвонять телефоном військовим, представляються волонтерами БФ "Ірини Федишин", обіцяють автомобілі, натомість беруть за це з військових кошти і просто зникають", — розповіла Ірина Федишин.

Ірина Федишин розповіла про шахрайку Фото: irynafedyshyn\Instagram Ірина Федишин розповіла про шахрайку Фото: irynafedyshyn\Instagram

Зірка сцени, відома своєю благодійною діяльністю, наголосила, що автомобілі на фронт її фонд передавав абсолютно безкоштовно. І коли Ірина дізналася про шахрайську схему, то одразу звернулася до поліції.

Ба більше, сталося це ще у квітні, але артистка не розголошувала подробиць, аби не нашкодити слідству.

Ірина Федишин розповіла про шахрайку Фото: irynafedyshyn\Instagram

"Наразі вже можу вам повідомити, що зловмисників викрито і взято під арешт. Тривають слідчі дії. Шахрайкою виявилася 23-річна мешканка Закарпаття… Хочу звернутися до захисників, якщо серед вас є постраждалі за цією схемою, дайте нам про це знати. Нехай це буде уроком для тих, хто насмілюється наживатися на військових. Ця історія — нагадування всім нам: під час війни ми маємо бути особливо уважними", — зазначила Федишин.

Згодом знаменитість розповіла додаткові подробиці. Виявилося, що шахраї діяли групою, а Ірина важко сприйняла новини про обман військових.

"Є нелюди, у яких піднімається рука обдурити військових. Це просто моральне дно… Вишукували телефони військових під різними постами, набирали їх, представлялися волонтерами мого фонду, обіцяли автомобіль, брали за це кошти і просто зникали. Коли один із захисників вийшов на нас і розповів усю цю історію, — для мене це був шок", — зізналася артистка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин розповіла, як і де виховує своїх дітей під час активних гастролей по всьому світу.

Наприкінці 2024 року Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії.

Крім того, Ірина Федишин восени 2024 року через хворобу змінила графік своїх виступів у містах України.