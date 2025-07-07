Три шлюби, донька, мільйонні статки: що залишив після себе покійний Мак-Магон із серіалу "Усі жінки — відьми"

Джуліан Мак-Магон демонстрував талант протягом своєї кар'єри як відомий актор кіно та телебачення, що й принесло йому чималі статки.

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Коул із серіалу "Усі жінки — відьми", який помер на початку липня у віці 56 років після проблем зі здоров'ям, залишив після себе статки, накопичені за три десятиліття роботи відомим актором. Про це пише видання Daily Mail.

На момент смерті статки Джуліана, який мешкав у США, становили 16 мільйонів доларів США. Ще у 2007 році Мак-Магон заробляв 125 000 доларів США за епізод у медичній драмі "Частини тіла". Наступного року його зарплата подвоїлася, і з того часу актор продовжував досягати кар'єрних максимумів.

У 2015 році Джуліан заробив трохи грошей на нерухомості, продавши будинок на Голлівудських пагорбах за 2,18 млн доларів США, отримавши прибуток у розмірі 1,5 млн доларів США.

Джуліан Мак-Магон Фото: Getty Images

Особисте життя Джуліана Мак-Магона

В актора залишилися дружина Келлі Паніагуа та донька Медісон Мак-Магон, яку він виховував з колишньою дружиною Брук Бернс.

Джуліан та його дружина Келлі були разом 11 років, перш ніж одружитися на романтичній церемонії на озері Тахо, прибережній місцевості на межі Каліфорнії та Невади, у 2014 році. Це був його третій шлюб.

Джуліан Мак-Магон з дружиною Келлі Фото: Getty Images

Раніше актор був одружений з моделлю та зіркою серіалу "Рятувальники Малібу" Брук Бернс з 1999 по 2001 рік, від союзу з якою є 25-річна донька Медісон.

Він також був одружений з австралійською співачкою та телеведучою Данні Міноуг з 1994 по 1995 рік.

Джуліан Мак-Магон Фото: IMDB

Чому помер Джуліан Мак-Магон

56-річний австралійсько-американський актор, зірка серіалу "Всі жінки — відьми", таємно боровся з раком останні роки.

Остання публічна поява Джуліана відбулася разом з Ніколасом Кейджем в Остіні, штат Техас, у березні, коли вони презентували свій новий психологічний трилер "Серфер".

У своїй заяві щодо смерті Джуліана його вдова Келлі, з якою він одружився у 2014 році, написала: "З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан Мак-Магон, мирно помер цього тижня після доблесних зусиль, спрямованих на подолання раку. Джуліан любив життя. Він любив свою родину. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найглибшим бажанням було принести радість у якомога більше життів".

Ролі Джуліана Мак-Магона

Талановитий актор був найбільш відомий своєю роллю доктора Крістіана Троя в серіалі каналу "Частини тіла", який тривав шість сезонів з 2003 по 2010 рік.

Джуліан навіть був номінований на "Золотий глобус" за найкращого актора в драматичному телесеріалі у 2004 році, де його переміг Ієн Макшейн за роль у серіалі HBO "Дедвуд".

Пізніше Мак-Магон зіграв головну роль Джесса Лакруа в серіалі CBS "ФБР: Найбільш розшукувані", починаючи з 2020 року, але несподівано пішов у березні 2022 року після трьох сезонів.

Актор згодом зіграв роль детектива Джона Гранта в американській кримінальній драмі "Профайлер" з 1996 по 2000 рік.

Потім він підкорив серця багатьох, зігравши Коула Тернера в 3-5 сезонах серіалу "Всі жінки — відьми" з 2000 по 2003 рік, перш ніж повернутися як запрошений актор у 7 сезоні 2005 року.

Уродженець Сіднея також мав успіх на великому екрані, зігравши культового суперлиходія Доктора Дума у ​​двох фільмах Marvel "Фантастична четвірка" (2005) та "Фантастична четвірка: Піднесення Срібного Серфера" (2007).

Остання роль

Джуліан зіграв прем'єр-міністра Австралії в детективному серіалі Netflix "Резиденція".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" та "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті пішла із життя 13 липня у віці 53 років. Тривалий час вона боролося з онкологією.

Відома британська акторка та двічі лауреатка премії "Оскар" Меггі Сміт померла у віці 89 років у вересні 2024 року.

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