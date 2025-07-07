Три брака, дочь, миллионное состояние: что оставил после себя покойный Макмэхон из сериала "Все женщины — ведьмы"

Джулиан Макмэхон демонстрировал талант на протяжении своей карьеры как известный актер кино и телевидения, что и принесло ему немалое состояние.

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Коул из сериала "Все женщины — ведьмы", который умер в начале июля в возрасте 56 лет после проблем со здоровьем, оставил после себя состояние, накопленное за три десятилетия работы известным актером. Об этом пишет издание Daily Mail.

На момент смерти состояние Джулиана, который жил в США, составляло 16 миллионов долларов США. Еще в 2007 году Макмэхон зарабатывал 125 000 долларов США за эпизод в медицинской драме "Части тела". В следующем году его зарплата удвоилась, и с тех пор актер продолжал достигать карьерных максимумов.

В 2015 году Джулиан заработал немного денег на недвижимости, продав дом на Голливудских холмах за 2,18 млн долларов США, получив прибыль в размере 1,5 млн долларов США.

Джулиан Макмэхон Фото: Getty Images

Личная жизнь Джулиана Макмэхона

У актера остались жена Келли Паниагуа и дочь Мэдисон Макмэхон, которую он воспитывал с бывшей женой Брук Бернс.

Джулиан и его жена Келли были вместе 11 лет, прежде чем пожениться на романтической церемонии на озере Тахо, прибрежной местности на границе Калифорнии и Невады, в 2014 году. Это был его третий брак.

Джулиан Макмэхон с женой Келли Фото: Getty Images

Ранее актер был женат на модели и звезде сериала "Спасатели Малибу" Брук Бернс с 1999 по 2001 год, от союза с которой есть 25-летняя дочь Мэдисон.

Он также был женат на австралийской певице и телеведущей Данни Миноуг с 1994 по 1995 год.

Джулиан Макмэхон Фото: IMDB

Почему умер Джулиан Макмэхон

56-летний австралийско-американский актер, звезда сериала "Все женщины — ведьмы", тайно боролся с раком последние годы.

Последнее публичное появление Джулиана состоялось вместе с Николасом Кейджем в Остине, штат Техас, в марте, когда они презентовали свой новый психологический триллер "Серфер".

В своем заявлении по поводу смерти Джулиана его вдова Келли, на которой он женился в 2014 году, написала: "С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Мак-Магон, мирно умер на этой неделе после доблестных усилий, направленных на преодоление рака. Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и любил своих поклонников. Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней".

Роли Джулиана Макмэхона

Талантливый актер был наиболее известен своей ролью доктора Кристиана Троя в сериале канала "Части тела", который длился шесть сезонов с 2003 по 2010 год.

Джулиан даже был номинирован на "Золотой глобус" за лучшего актера в драматическом телесериале в 2004 году, где его победил Иэн Макшейн за роль в сериале HBO "Дэдвуд".

Позже Макмэхон сыграл главную роль Джесса Лакруа в сериале CBS "ФБР: Самые разыскиваемые", начиная с 2020 года, но неожиданно ушел в марте 2022 года после трех сезонов.

Актер впоследствии сыграл роль детектива Джона Гранта в американской криминальной драме "Профайлер" с 1996 по 2000 год.

Затем он покорил сердца многих, сыграв Коула Тернера в 3-5 сезонах сериала "Все женщины — ведьмы" с 2000 по 2003 год, прежде чем вернуться как приглашенный актер в 7 сезоне 2005 года.

Уроженец Сиднея также имел успех на большом экране, сыграв культового суперзлодея Доктора Дума в двух фильмах Marvel "Фантастическая четверка" (2005) и "Фантастическая четверка: Возвышение Серебряного Серфера" (2007).

Последняя роль

Джулиан сыграл премьер-министра Австралии в детективном сериале Netflix "Резиденция".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти ушла из жизни 13 июля в возрасте 53 лет. Долгое время она боролось с онкологией.

Известная британская актриса и дважды лауреат премии "Оскар" Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет в сентябре 2024 года.

Кроме того, 3 июля умер известный американский актер Майкл Мэдсен. После себя он оставил богатую фильмографию и десятки запоминающихся ролей.