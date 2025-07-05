Звезда культового сериала "Все женщины — ведьмы": умер известный актер Джулиан Макмэхон (фото)

Известный австралийский актер и модель Джулиан Макмэхон умер в возрасте 56 лет. Он долгое время тайно боролся с онкологией, однако именно эта болезнь оборвала его жизнь.

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Джулиан Макмэхон умер 2 июля в Клирвотере, что в штате Флорида. Об этом сообщило издание Deadline.

О смерти известного актера медиа сообщила его жена — Келли Макмэхон.

"С открытым сердцем я хочу поделиться с миром, что мой любимый муж, Джулиан Макмэхон, мирно умер на этой неделе после отважных усилий в борьбе с раком", — сказала она.

Келли рассказала, что Джулиан любил свою жизнь, семью и друзей, а также работу и своих преданных поклонников.

"Его самым глубоким желанием было принести радость в как можно больше жизней", — призналась жена актера.

Также Келли призвала людей поддержать семью актера, чтобы семья не грустила в одиночестве. При этом жена пожелала "находить радость в жизни" всем тем, кому сам Джулиан Макмэхон принес в свое время радость.

"Мы благодарны за воспоминания", — добавила Келли.

Где снимался Джулиан Макмэхон

MovieWeb | Джулиан Макмэхон в кино

Больше всего Джулиан Макмэхон прославился ролью полудемона Коула Тернера в популярном телесериале "Все женщины — ведьмы", который выходил на экранах с 1998 по 2006 годы.

Также славу Джулиану Макмэхону принесли роли хирурга Кристиана Троя в сериале "Части тела", который выходил на экранах с 2003 по 2010 годы. В Украине картину показывали на телеканале "1+1".

Знаковой стала также роль суперзлодея Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка" и "Фантастическая четверка 2". Это популярные американские ленты о супергероях режиссера Тима Стори.

Последней для актера стала роль в телесериале от Netflix под названием "Резиденция". В ней Джулиан Макмэхон вернулся к своим корням, сыграв роль премьер-министра Австралии.

Напомним, 4 июля в Variety сообщили о смерти известного композитора Марка Сноу, создавшего музыку к сериалу "Секретные материалы".

Также 3 июля на телеканале NBC сообщили, что оборвалась жизнь голливудского актера Майкла Мэдсена, известного по фильмам Тарантино.