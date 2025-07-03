Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен

Актера обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу. Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни.

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Майкл Мэдсен умер он от остановки сердца. Об этом сообщил менеджер актера Рон Смит телеканалу NBC News.

За свою актерскую карьеру, которая длилась более 40 лет, Мэдсен снялся в десятках знаковых картин.

Наибольшую известность он получил благодаря сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино, в частности, благодаря ролям вора-психопата в "Бешеных псах" и наемного убийцы в "Убить Билла- 2".

Мэдсен не получил награды Киноакадемии. Самая выдающаяся награда актера — "Ансамбль года" за участие в "Омерзительной восьмерке". Кроме этого, несколько наград Мэдсен получил за фильм "Сила и честь" 2007 года.