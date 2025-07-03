Помер відомий голлівудський актор Майкл Медсен: він відомий за фільмами Тарантіно

Майкл Медсен помер на 68-му році життя. Актора виявили без ознак життя в його будинку в Малібу.

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Майкл Медсен помер від зупинки серця, кримінальної складової в його смерті не виявили. Про це повідомив менеджер актора Рон Сміт телеканалу NBC News.

Швидка допомога приїхала до нього після дзвінка, який надійшов на номер 911 рано вранці 3 липня.

Менеджери актора Сьюзан Ферріс і Рон Сміт зазначили, що в останні два роки він захоплювався незалежним кіно і виконав "неймовірну роботу". Медсен хотів випустити повнометражні фільми "Дорога воскресіння", "Концесії" і "Кулінарна книга для домогосподарок Півдня".

За свою акторську кар'єру, яка тривала понад 40 років, Медсен знявся в десятках знакових картин.

Найбільшу популярність він здобув завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно, зокрема, завдяки ролям злодія-психопата в "Скажених псах" і найманого вбивці в "Убити Білла-2".

Медсен не отримав нагороди Кіноакадемії. Найвидатніша нагорода актора — "Ансамбль року" за участь у "Мерзенній вісімці". Крім цього, кілька нагород він отримав за фільм "Сила і честь" 2007 року.

Крім цього, Медсен прославився ролями у фільмах "Одного разу в Голлівуді", "Тельма і Луїза", "Донні Браско" та інших стрічках.

Нагадаємо, 3 липня померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга у віці 76 років. Вона зіграла понад 55 ролей у кіно і театрі.

Фокус також писав про ліквідацію російського актора Вадима Алфьорова на фронті. Він став популярним завдяки ролям у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів".