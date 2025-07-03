Померла зірка серіалу "Коли ми вдома" Тетяна Шеліга: всі подробиці (фото)

Артистка зіграла десятки ролей на театральній сцені й відзначилася гострохарактерними образами. Інформацію про дату та час прощання оприлюднять згодом.

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3 липня пішла з життя заслужена артистка України Тетяна Шеліга. Акторка зіграла понад 55 ролей у кіно та театрі. Їй було 76 років. Останні місяці життя Тетяна боролася з тяжкою хворобою. Про смерть матері повідомила її донька, Анастасія Савицька-Шеліга.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", — написала Анастасія у Facebook.

Тетяна Шеліга тяжко хворіла Фото: Facebook

Рідні Тетяни були поруч з нею впродовж останніх непростих місяців. Інформацію про дату та час прощання оприлюднять згодом.

Що відомо про Тетяну Шелігу

Народилася 10 грудня 1948 року. У 1972 році закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТу в Москві. Близько 23 років працювала у театрі російської драми в Севастополі, а з 1995 до 2010 року була акторкою Київського театру імені Лесі Українки.

Акторка була номінована на найвищу театральну премію "Київська пектораль" Фото: Facebook

Артистка зіграла десятки ролей на театральній сцені, відзначилася гострохарактерними образами. Була номінована на найвищу театральну премію "Київська пектораль" за роль у виставі "Фердінандо".

Кінокар'єра

У кіно та серіалах Тетяна Шеліга зіграла понад 55 ролей. Серед найвідоміших робіт: "Коли ми вдома", "За двома зайцями", "П'ять хвилин до метро", "Центральна лікарня".

Тетяна Шеліга зіграла понад 55 ролей Фото: Facebook

Акторка продовжувала активно працювати навіть після виходу на пенсію, гастролювала разом із колегами.

Боротьба з хворобою

Останні роки життя Тетяни Шеліги затьмарили серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона перенесла кілька складних хірургічних втручань, зокрема операцію на серці через критичне закриття аорти. Нещодавно стан артистки погіршився.

"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу", — написала донька артистки кілька днів тому.

За словами Анастасії, акторка не виходила на зв'язок через ускладнення. Детальної інформації про діагноз чи причини погіршення стану донька не надала.

На початку 2022 року артистка потрапила до лікарні в критичному стані — із закритою аортою на 99%. Акторку госпіталізували до Інституту серця, де їй терміново встановили стент.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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