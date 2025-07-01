Була операція на серці: зірка українських серіалів Тетяна Шеліга у тяжкому стані (фото)

Заслужена артистка України Тетяна Шеліга, відома за роллю в серіалі "Коли ми вдома", перебуває в критичному стані. На початку 2022 року вона перенесла складну операцію на серці.

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Про це повідомила донька акторки, Анастасія Савицька-Шеліга. Вона залишила тривожне повідомлення щодо стану здоров'я своєї матері у Facebook.

"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу", — написала донька артистки у своєму дописі.

За словами Анастасії, акторка наразі не виходить на зв'язок через серйозні проблеми зі здоров'ям. Детальної інформації про діагноз чи причини погіршення стану донька не надала.

Тетяна Шеліга перебуває у важкому стані Фото: Facebook

Раніше повідомлялося, що на початку 2022 року артистка потрапила до лікарні в критичному стані — із закритою аортою на 99%. Знаменитість госпіталізували до Інституту серця, де їй терміново встановили стент.

Тоді операція пройшла успішно, однак, як повідомляє її донька, проблеми зі здоров'ям у заслуженої артистки продовжуються.

Тетяна Шеліга — відома українська акторка театру і кіно, заслужена артистка України. Найбільшу популярність глядачам принесла роль у серіалі "Коли ми вдома".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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