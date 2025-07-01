Була операція на серці: зірка українських серіалів Тетяна Шеліга у тяжкому стані (фото)
Заслужена артистка України Тетяна Шеліга, відома за роллю в серіалі "Коли ми вдома", перебуває в критичному стані. На початку 2022 року вона перенесла складну операцію на серці.
Про це повідомила донька акторки, Анастасія Савицька-Шеліга. Вона залишила тривожне повідомлення щодо стану здоров'я своєї матері у Facebook.
"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу", — написала донька артистки у своєму дописі.
За словами Анастасії, акторка наразі не виходить на зв'язок через серйозні проблеми зі здоров'ям. Детальної інформації про діагноз чи причини погіршення стану донька не надала.
Раніше повідомлялося, що на початку 2022 року артистка потрапила до лікарні в критичному стані — із закритою аортою на 99%. Знаменитість госпіталізували до Інституту серця, де їй терміново встановили стент.
Тоді операція пройшла успішно, однак, як повідомляє її донька, проблеми зі здоров'ям у заслуженої артистки продовжуються.
Тетяна Шеліга — відома українська акторка театру і кіно, заслужена артистка України. Найбільшу популярність глядачам принесла роль у серіалі "Коли ми вдома".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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