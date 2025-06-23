Зірка "Дизель шоу" розкрив загадкову деталь у загибелі Марини Поплавської (відео)

Український актор Євген Гашенко розкрив нові деталі аварії у 2018 році, коли загинула зірка "Дизель Студіо" Марина Поплавська.

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20 жовтня 2018 року сталася ДТП на житомирській трасі, внаслідок якої постраждали актори "Дизель Шоу", які поверталися до Києва з туру Україною. Той день пригадує Євген Гашенко в розмові з Аліною Доротюк.

Євген Гашенко розповів про аварію у 2018 році

Смерть Марини Поплавської сильно повпливала на весь колектив.

"Це нас дуже вибило тоді. І фізично, і психічно. І десь пів року ми відновлювалися, лікувалися і не знали, як далі буде. І потім, зрозуміло, що треба далі йти. Ми не намагалися замінити Марину в ніякому разі. Ми знаємо, що Марина вона єдина, унікальна і більше не буде такої людини", — розповів Гашенко.

Марина Поплавська Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Згодом "Дизель Студіо" запросили білоруську акторку Марину Грицук на деякі ролі.

Наслідки аварії

І Яна Глущенко, і Євген говорять про те, що водій заснув, тому не впорався з керуванням.

"Водій був попереджений за добу. Тобто ми ще були в Луцьку. Ми сказали, що ми після Львова їдемо додому", — пригадав Гашенко.

У Львові було два концерти, коли він міг виспатись, проте той не використав цю можливість. Ба більше, у водія не було напарника. За словами Євгена, ймовірно, той просто хотів більше заробити.

"Це була пряма дорога. Житомирська траса. До речі, Марина чомусь не вийшла в Житомирі. Вона завжди так робила. Ми досі не знаємо, чому вона так зробила", — розповів актор.

Аліна Доротюк запитала, що наразі з водієм після судів.

"Далі працює, мабуть", — каже Гашенко.

Захист будувався на тезах, що винні актори.

"Як такого покарання він уникнув. Просто щось умовне. Певний час він не має права займатись, чим займався. Але пройшов час і я думаю, що він далі працює. Бо там підключилися далекобійники, асоціація водіїв", — розповідає зірка "Дизель шоу".

Сварка із сестрою Марини Поплавської

Сестра Марини Людмила звинувачує "Дизель Студіо" у смерті акторки. Після конфлікту актори почали виділяти певну суму з кожного концерту у фонд і купили племінницям квартири. Втім, як кажуть продюсери проєкту, Людмила проти цього і не дозволяє дочкам контактувати з колегами тітки.

За інформацією поліції, причиною ДТП стало те, що водій автобуса Михайло Манюк не впорався з керуванням. Під час суду підозрюваний говорив, що не спав за кермом. За його словами, Поплавській було погано, вона кілька разів підходила до нього і вимірювала тиск. В один із таких моментів він нібито відволікся.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Загиблий на війні актор Максим Неліпа важко переживав смерть Марини Поплавської у 2018 році.

Учасник розважальної програми "Дизель шоу" Олег Іваниця, який з перших днів повномасштабної війни мобілізувався, розповів, де зараз служить.

Крім того, зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко змінила синові ім’я через місяць після його народження.