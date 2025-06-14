Зірка "Дизель шоу" змінила ім'я синові всього через місяць після його народження: що сталося

Артистка зізналася, що після пологів назвала хлопчика Тимуром, однак через деякий час вони з чоловіком вирішили змінити ім'я сина. Зірка екрану розповіла, чому це сталося.

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Відома українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула проєкт "Дизель шоу", поділилася незвичною історією. Артистка розповіла, що змінила синові ім’я через місяць після його народження.

Спершу подружжя вирішило назвати малюка Тимуром і навіть встигло оформити відповідні документи. Однак, як згадує Глущенко у YouTube-проєкті "Наодинці", це ім’я зовсім не "прижилося".

"Ми назвали його Тимуром, отримали свідоцтво, але повернулися додому й зрозуміли — це не його ім’я. Минув рівно місяць, і ми його переназвали", — поділилася вона.

Яна Глущенко з родиною Фото: Instagram

Це рішення новоспечені батьки прийняли під час чергового купання дитини. "Я купаю сина, а Олег каже: "Тимур, Тіма, Тамерлан". І тут я йому: "Слухай, а давай назвемо його Тамерланом!" Отак усе й сталося", — з усмішкою пригадує Яна.

Хто така Яна Глущенко

Акторка прославилась завдяки ролям у серіалах "Папаньки", "Рятувальники Алупки", "Гречанка", а також у скетч-шоу "Это любовь", "На троих" і "Выжить любой ценой". Вона вже понад вісім років одружена з Олегом Збаращуком — продюсером і колишнім концертним директором "Дизель шоу".

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