Звезда "Дизель шоу" сменила имя сыну всего через месяц после его рождения: что произошло

Артистка призналась, что после родов назвала мальчика Тимуром, однако спустя некоторое время они с мужем решили изменить имя сына. Звезда экрана рассказала, почему это произошло.

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Известная украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула проект "Дизель шоу", поделилась необычной историей. Артистка рассказала, что сменила сыну имя через месяц после его рождения.

Сначала супруги решили назвать малыша Тимуром и даже успели оформить соответствующие документы. Однако, как вспоминает Глущенко в YouTube-проекте "Наедине", это имя совсем не "прижилось".

"Мы назвали его Тимуром, получили свидетельство, но вернулись домой и поняли — это не его имя. Прошел ровно месяц, и мы его переназвали", — поделилась она.

Яна Глущенко с семьей Фото: Instagram

Это решение новоиспеченные родители приняли во время очередного купания ребенка. "Я купаю сына, а Олег говорит: "Тимур, Тима, Тамерлан". И тут я ему: "Слушай, а давай назовем его Тамерланом!" Так все и произошло", — с улыбкой вспоминает Яна.

Кто такая Яна Глущенко

Актриса прославилась благодаря ролям в сериалах "Папаньки", "Спасатели Алупки", "Гречанка", а также в скетч-шоу "Это любовь", "На троих" и "Выжить любой ценой". Она уже более восьми лет замужем за Олегом Збаращуком — продюсером и бывшим концертным директором "Дизель шоу".

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