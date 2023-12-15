Звезда "Дизель шоу" Евгений Сморигин признался, что Оксана Марченко крестила его дочь

Шоумен признался, что жена Виктора Медведчука — его кума. Но сейчас они не общаются.

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Звезда "Дизель шоу" Евгений Сморигин неожиданно признался, что Оксана Марченко, бывшая телеведущая и жена Виктора Медведчука крестила его дочь несколько лет назад. Об этом пишет OBOZ.

В интервью он рассказал, что познакомился с Марченко, когда они оба работали на одном из украинских телеканалов, где он был автором сценариев, а Марченко — ведущей. Речь идет о канале СТБ.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук Фото: Instagram oksana.marchenko.official

"Это было, когда все еще дружили, работали вместе на СТБ. Мы с Дмитрием Танковичем начинали там как авторы сценариев. Познакомились лет 15 назад на проекте "Україна має талант", — вспомнил шоумен.

Он отметил, что сам предложил ей стать его кумой, потому что считал, что она очень верующий человек.

"Много общались на тему религии, она действительно верующий человек. Когда у меня родилась дочь Лиза, подумал, что ближе в плане веры у меня нет человека. Я предложил ей стать крестной мамой", — сказал Сморигин.

Дети Евгения Сморигина

Сморигин добавил, что перестал общаться с Марченко после начала полномасштабного российского вторжения, когда Марченко сбежала из Украины в РФ.

"Сейчас, после всего, что произошло, мы не общаемся. До полномасштабного вторжения она поздравляла Лизу с днем рождения, передавала подарки. Сейчас нет. Ни мы с женой, ни дочь с Оксаной не имеем никаких связей", — сказал Евгений Сморигин.

Напомним, в октябре стало известно, что экс-депутат-предатель и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук приобрел новую яхту стоимостью более 9,6 миллиона долларов.

Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X, произведенной в Италии компанией Ferretti Group. На борту 28-метрового судна есть четыре каюты с 8 спальными местами. В целом яхта может вместить до 20 гостей.

Новая "игрушка" Медведчука называется Amore Mio. Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс", бенефициарным владельцем которой является жена Медведчука Оксана Марченко. Фирма оформила яхту, как "временно ввезенную", чтобы не платить налоги в полном объеме.