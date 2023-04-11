Пропала 3 недели назад: МВД объявило в розыск Оксану Марченко (скриншот)

По информации правоохранителей, жена политика Виктора Медведчука пропала в Соломенском районе Киева 24 марта. Инкриминируемые статьи предусматривают, что в тюрьме Марченко может провести от шести до восьми лет.

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Оксану Марченко — жену пророссийского политика и кума Владимира Путина — объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины.

СБУ Ивано-Франковской области внесло Марченко в базу розыска как человека, который скрывается от органов досудебного расследования.

Жене Виктора Медведчука инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

В информации об Оксане Марченко также сказано, что она пропала еще 24 марта в Соломенском районе Киева.

Если вину жены Медведчука докажут, ей грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Заметим, что на прошлой недели Служба безопасности Украины сообщила, что суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко.

Эти наделы расположены в одном из самых престижных туристических районов Львовской области. Там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса.

Напомним, в конце марта Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен. Жена экс-нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.

Также 7 февраля в СБУ сообщили о том, что Оксана Марченко причастна к финансированию Росгвардии и МВД РФ. По версии следствия, бывшая украинская телеведущая и жена Виктора Медведчука является конечным бенефициаром компаний, которые переводили деньги на счета российских правоохранителей.