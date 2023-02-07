Платежи на 50 млн: Оксана Марченко причастна к финансированию Росгвардии и МВД РФ, — СБУ (фото)

По версии следствия, бывшая украинская телеведущая и жена Виктора Медведчука является конечным бенефициаром компаний, которые переводили деньги на счета российских правоохранителей.

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Оксана Марченко, супруга бывшего нардепа Виктора Медведчука, причастна к финансированию российских оккупантов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что бывшая украинская телеведущая является конечным бенефициаром киевских компаний и предприятий в Ялте, которые "переводили миллионные суммы" на счета Росгвардии и российского Министерства внутренних дел в оккупированном Крыму.

"Установлено, что эти компании платили "рашистам" якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты "налогов и сборов", — говорится в пресс-релизе.

В СБУ подсчитали, что общая сумма произведенных платежей в пользу России составила более 50 миллионов гривен. Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в оккупированной Ялте общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом более чем в миллиард российских рублей.

Для создания конторы Марченко задействовала активы вышеупомянутых киевских компаний. После этого ялтинская фирма подписала "охранные" соглашения с российскими структурами.

Примечательно, что по данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России компании Марченко продолжили финансировать бюджет российских правоохранительных ведомств.

Что нашли в ходе обысков в компаниях Оксаны Марченко

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили:

документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок;

печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 января Фокус писал, что бывший нардеп Виктор Медведчук, обвиняемый в госизмене, заявил российским пропагандистам, что до последнего не верил в то, что его обмен состоится.

Ранее, 16 января, пропагандистское издание "Известия" опубликовало статью Виктора Медведчука, в которой экс-нардеп утверждал, что Кремль был вынужден вторгнуться в Украину якобы для защиты своих экономических и международных интересов.

Напомним также, бывшая украинская телеведущая и супруга экс-нарепа Виктора Медведчука выехала из Украины 18 февраля прошлого года.