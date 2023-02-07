Платежі на 50 млн: Оксана Марченко причетна до фінансування Росгвардії та МВС РФ, — СБУ (фото)

За версією слідства, колишня українська телеведуча та дружина Віктора Медведчука є кінцевим бенефіціаром компаній, які переказували гроші на рахунки російських правоохоронців.

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Оксана Марченко, дружина колишнього нардепа Віктора Медведчука, причетна до фінансування російських окупантів. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що колишня українська телеведуча є кінцевим бенефіціаром київських компаній і підприємств у Ялті, які "переказували мільйонні суми" на рахунки Росгвардії та російського Міністерства внутрішніх справ в окупованому Криму.

"Встановлено, що ці компанії платили "рашистам" нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім того, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів", — ідеться в пресрелізі.

У СБУ підрахували, що загальна сума здійснених платежів на користь Росії склала понад 50 мільйонів гривень. Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в окупованій Ялті товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом більш як мільярд російських рублів.

Для створення контори Марченко задіяла активи вищезгаданих київських компаній. Після цього ялтинська фірма підписала "охоронні" угоди з російськими структурами.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії компанії Марченко продовжили фінансувати бюджет російських правоохоронних відомств.

Що знайшли під час обшуків у компаніях Оксани Марченко

У ході 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній і за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони з доказами угод;

печатки та банківські картки, які фігуранти використовували в незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та голові афілійованої фірми в Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми. Підозрюваним загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 січня Фокус писав, що колишній нардеп Віктор Медведчук, звинувачений у держзраді, заявив російським пропагандистам, що до останнього не вірив у те, що його обмін відбудеться.

Раніше, 16 січня, пропагандистське видання "Известия" опублікувало статтю Віктора Медведчука, де екснардеп стверджував, що Кремль був змушений вторгнутися в Україну нібито для захисту своїх економічних і міжнародних інтересів.

Нагадаємо також, колишня українська телеведуча та дружина екснардепа Віктора Медведчука виїхала з України 18 лютого минулого року.