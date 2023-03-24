В Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен

Жена экс-нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.

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Суд арестовал "скрытые" активы Оксаны Марченко, жены бывшего украинского нардепа Виктора Медведчука, более чем на 440 млн гривен. Об этом сообщила 24 марта Служба безопасности Украины (СБУ).

Судебное решение касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" имени А.М. Кузьмина" в Запорожье. Марченко контролировала предприятие через 3 оффшорных компании.

"Днепроспецсталь" — стратегически важное предприятие, производящее почти 1 тысячу видов стали и металлических изделий. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и позволит передать государству, отметила спецслужба.

Следователи СБУ уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены, свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По указанной статье Марченко грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время расследуются все обстоятельства преступления, процесс привлечения виновных к ответственности продолжается.

Напомним, что 23 февраля СБУ сообщала об аресте активов Марченко стоимостью более 5,6 млрд гривен. У нее были 14% акций в двух облэнерго и более 4% — в третьем, контроль также велся через оффшоры. Кроме этого, были арестованы 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей жены Медведчука.

Офис генпрокурора Украины 7 февраля публиковал повестку Оксане Марченко с вызовом на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" ранее выяснили, что Медведчук получает доход от нефтяного бизнеса в России. Медведчук связан с российской компанией ООО "НЗНП Трейд".