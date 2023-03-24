В Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн гривень

Дружина екснардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, як стверджують в СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.

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Суд заарештував "приховані" активи Оксани Марченко, дружини колишнього українського нардепа Віктора Медведчука, більш ніж на 440 млн гривень. Про це повідомила 24 березня Служба безпеки України (СБУ).

Судове рішення стосується 6,8% акцій ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені О.М. Кузьміна" у Запоріжжі. Марченко контролювала підприємство через 3 офшорні компанії.

"Дніпроспецсталь" — стратегічно важливе підприємство, яке виготовляє майже 1 тисячу видів сталі та металевих виробів. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб та дозволить передати державі, зазначила спецслужба.

Слідчі СБУ вже повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За вказаною статтею Марченко загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі розслідуються всі обставини злочину, процес притягнення винних до відповідальності триває.

Нагадаємо, що 23 лютого СБУ повідомляла про арешт активів Марченко вартістю понад 5,6 млрд гривень. Вона мала 14% акцій у двох обленерго і понад 4% — у третьому, контроль також вівся через офшори. Крім цього, було заарештовано 2 земельні ділянки, 4 житлові будинки в Києві та Криму, а також 10 автомобілів дружини Медведчука.

Офіс генпрокурора України 7 лютого публікував повістку Оксані Марченко із викликом на допит в управління СБУ в Івано-Франківській області.

Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" раніше з'ясували, що Медведчук отримує прибуток від нафтового бізнесу в Росії. Медведчук пов'язаний із російською компанією ТОВ "НЗНП Трейд".