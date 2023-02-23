5,6 мільярда гривень: суд наклав арешт на майно Оксани Марченко в Україні, — СБУ

Дружина Віктора Медведчука регулярно проводила підривну діяльність проти України за допомогою своїх компаній, а податки йшли до російського бюджету, розповіли в спецслужбі.

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Суд наклав арешт на майно української телеведучої Оксани Марченко, за допомогою якого вона дестабілізувала ситуацію в країні. Про це йдеться в пресрелізі Служби безпеки України.

Дружину екснардепа Верховної Ради Віктора Медведчука підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна сума заарештованих коштів перевищує 5,6 мільярда гривень.

"Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлові будинки в Києві та Криму й 10 автомобілів, що належать фігурантці", — йдеться в повідомленні СБУ.

Крім всього вищезазначеного, були заарештовані активи дружини Віктора Медведчука у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних підприємствах. Серед них столичні компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур" — завдяки їм Оксана Марченко проводила підривну діяльність проти України.

Було засновано фірму за законами РФ, через яку жінка проводила мільйонні суми на рахунок Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму. Крім того, податки йшли до російського бюджету.

Що цьому передувало?

Раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України), як зазначили у відомстві.

Наразі тривають розслідування, і причетних до злочинних схем притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, 7 лютого на сайті Офісу генпрокурора було опубліковано повістку Оксані Марченко. Її викликали на допит в Івано-Франківськ. Телеведучу українські правоохоронні органи звинувачують у фінансовій підтримці РФ у вигляді сплати податків.

Також 7 лютого дружині Віктора Медведчука телеведучій Оксані Марченко повідомили про підозру в держзраді. Її звинувачують у фінансуванні РФ "для повалення конституційного устрою в Україні".