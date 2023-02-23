5,6 миллиарда гривен: суд наложил арест на имущество Оксаны Марченко в Украине, — СБУ

Жена Виктора Медведчука регулярно проводила подрывную деятельность против Украины при помощи своих компаний, а налоги уходили в российский бюджет, рассказали в спецслужбе.

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Суд наложил арест на имущество украинской телеведущей Оксаны Марченко, при помощи которого она дестабилизировала ситуацию в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Службы безопасности Украины.

Супруга экс-нардепа Верховной Рады Виктора Медведчука подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая сумма арестованных средств превышает 5,6 миллиарда гривен.

"Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний. Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке", — говорится в сообщении СБУ.

Помимо всего вышеперечисленного были арестованы активы жены Виктора Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных предприятиях. Среди них столичные компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", — благодаря им Оксана Марченко проводила подрывную деятельность против Украины.

Была основана фирма по законам РФ, через которую женщина проводила миллионные суммы на счет Росгвардии и МВД РФ в оккупированной Крыму. Кроме того, налоги шли в российский бюджет.

Что этому предшествовало?

Ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), как отметили в ведомстве.

Сейчас продолжаются расследования и причастных к преступным схемам привлекут к ответственности.

Напомним, 7 февраля на сайте Офиса генпрокурора была опубликована повестка Оксане Марченко. Ее вызвали на допрос в Ивано-Франковск. Телеведущую украинские правоохранительные органы обвиняют в финансовой поддержке РФ под видом уплаты налогов.

Также 7 февраля жене Виктора Медведчука телеведущей Оксане Марченко сообщено о подозрении в госизмене. Ее обвиняют в финансировании РФ "для свержения конституционного строя в Украине".