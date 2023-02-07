Жену Медведчука Марченко вызвали на допрос в Ивано-Франковске: в случае неявки оштрафуют

Телеведущую украинские правоохранительные органы обвиняют в финансовой поддержке РФ под видом уплаты налогов.

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Телеведущую Оксану Марченко, супругу экс-нардепа Виктора Медведчука, вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске. Соответствующая повестка обнародована на сайте Офиса генпрокурора.

В документе отмечается, что Марченко вызывается на допрос 14 февраля, по адресу управления СБУ в Ивано-Франковской области. В случае неявки ей грозят взысканием в размере от 0,25 до 0,5 размера минимальной заработной платы, а также тем, что она может быть доставлена на допрос принудительно.

[ + – ] скрин повестки О. Марченко

Сегодня, 7 февраля, жене Виктора Медведчука телеведущей Оксане Марченко сообщено о подозрении в госизмене. Ее обвиняют в финансировании РФ "для свержения конституционного строя в Украине". По данным следствия, подозреваемая является конечным бенефициаром нескольких киевских компаний и предприятий в оккупированном Крыму, которые осуществляли финансовые операции в пользу РФ, в частности финансировали Росгвардию и МВД.

Напомним, что бывшая украинская телеведущая и жена экс-нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины 18 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения. Она покинула Украину через пограничный пункт пропуска в Черниговской области в сопровождении нескольких мужчин. Телеведущая уехала в сторону Беларуси.