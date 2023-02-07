Дружину Медведчука Марченко викликали на допит в Івано-Франківську: у разі неявки оштрафують

Телеведучу українські правоохоронні органи звинувачують у фінансовій підтримці РФ під виглядом сплати податків.

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Телеведучу Оксану Марченко, дружину екснардепа Віктора Медведчука, викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську. Відповідна повістка оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.

У документі зазначається, що Марченко викликають на допит 14 лютого, за адресою управління СБУ в Івано-Франківській області. У разі неявки їй погрожують стягненням у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, а також тим, що її можуть доправити на допит примусово.

[ + – ] Скрін повістки Оксані Марченко

Сьогодні, 7 лютого, дружині Віктора Медведчука телеведучій Оксані Марченко повідомлено про підозру у держзраді. Її звинувачують у фінансуванні РФ "для повалення конституційного ладу в Україні". За даними слідства, підозрювана є кінцевою бенефіціаркою кількох київських компаній і підприємств у окупованому Криму, які здійснювали фінансові операції на користь РФ, зокрема, фінансували Росгвардію та МВС.

Нагадаємо також, що колишня українська телеведуча та дружина екснардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко втекла з України 18 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного російського вторгнення. Вона покинула Україну через прикордонний пункт пропуску у Чернігівській області у супроводі кількох чоловіків. Телеведуча поїхала убік Білорусі.