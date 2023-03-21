Медведчук із дружиною одержують прибуток від нафтового бізнесу в РФ, — розслідування (фото, відео)

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко не безпосередньо пов'язані з нафтовидобувними компаніями та двома мережами бензозаправок у РФ.

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Віктор Медведчук, який у квітні 2022 року був затриманий СБУ, а потім і обміняний на українських військових, отримує дохід завдяки своєму новому бізнесу в РФ. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Журналісти-розслідувачі спочатку зосередилися на ТОВ "НЗНП Трейд". Цією компанією володіє Оксана Марченко (дружина Віктора Медведчука) разом із Наталією Лавренюк — громадянською дружиною колишнього нардепа Тараса Козака. Компанія здійснює геологічне вивчення, розвідку та видобуток нафти на території Ханти-Мансійського автономного округу (РФ) під керівництвом директора Олександра Донцова.

Зі свого боку, Донцов у грудні 2022 року також став директором ТОВ "Інноваційні нафтогазові технології", зареєстрованого у Москві.

Крім того, вже в січні 2023 року Олександр Донцов став біля керма ще одного товариства з обмеженою відповідальністю. Йдеться про "Калмицьку нафтогазову компанію".

Розслідувачів насторожив той факт, що обидві компанії пов'язані з АТ "ГК Маркет". До слова, в російських реєстрах відсутня інформація про власників цієї компанії.

Натомість вдалося дізнатися, що АТ "ГК Маркет" тісно пов'язане ще й з ТОВ "Алгоритм Паливний Інтегратор" (провідний трейдер і постачальник усіх видів нафтопродуктів та газу на території Росії), а також з ТОВ "Трейдпроект" (здійснює роздрібну реалізацію світлих нафтопродуктів і скрапленого автомобільного газу провідних російських виробників).

Журналісти-розслідувачі спочатку зосередилися на ТОВ "НЗНП Трейд". Цією компанією володіє Оксана Марченко.

З цього моменту розслідувачі перейшли до нового етапу своєї роботи і зосередилися саме на цих двох товариствах.

Свою частку акцій ТОВ "Трейдпроект" має громадянин РФ Павло Бабін. У росЗМІ він відомий як людина, що має причетність до групи компаній "Регіон". Саме в цій структурі працює Сергій Медведчук — рідний брат одіозного "кума Путіна".

Це товариство з обмеженою відповідальністю постачає паливо комунальникам у Липецькій області. Також воно володіє сімома бензозаправками "ЛТК".

Крім того, в Тюменській і Курганській областях ТОВ "Трейдпроект" володіє 26 заправками (бренд "Новий потік").

Третій етап розслідування журналісти почали з перевірки власників цінних паперів АТ "ГК Маркет". Їм вдалося дізнатися, що якісь Тимур Абертасов і Микола Сухов володіють цінними паперами компанії, загальною вартістю в 1 мільйон російських рублів.

Абертасов, за інформацією журналістів, ще в 2020 році працював у компанії "ЮГ Енерго", яку контролювала Оксана Марченко. А Микола Сухов навіть станом на сьогодні — чинний директор NewCoal Trading (компанії, за посередництва якої продукція з нафтозаводу Оксани Марченко надходила на ринок США).

Розслідувачі встановили, як акціонерне товариство "ГК Маркет" пов'язане з Віктором Медведчуком та його дружиною Фото: Схеми

"Таким чином, "Схеми" встановили: після повномасштабного вторгнення та обміну Віктора Медведчука на українських захисників він заявив про створення нового політичного руху.

Розслідувачі резюмували, що з великою ймовірністю саме нафтовий бізнес Віктора Медведчука забезпечує його грошима, які будуть витрачені на його нову політсилу. Про створення останньої кум Путіна заявив у січні 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що бізнесом Віктора Медведчука та його оточення володіє 62-річна жінка. Журналісти провели розслідування у пошуках прихованих активів Медведчука та знайшли підставну особу — 62-річну Ольгу Куць. Жінка одразу зізналася, що не заробляє на своїх мільйонних активах.

Дещо раніше, 23 лютого, Служба безпеки України повідомила про арешт майна дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Жінку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Сума заарештованих СБУ коштів становить понад 5,6 млрд. гривень.