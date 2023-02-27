Бізнесом Медведчука та його оточення володіє 62-річна жінка, — розслідування (відео)

Журналісти провели розслідування в пошуках прихованих активів Медведчука та знайшли підставну особу — 62-річну Ольгу Куць. Жінка одразу зізналась, що не заробляє на своїх мільйонних активах.

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Журналісти взялися з'ясувати, які активи колишнього народного депутата Віктора Медведчука досі не арештовані правоохоронцями. Реєстри, документи та угоди привели їх до Ольги Куць. Жінка з 2022 року володіє частками в кількох київських компаніях. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Ользі Куць 62 роки, і проживає жінка у Львові. Вона володіє низкою компаній у сфері будівництва та заробляє на столичній нерухомості. Однак усе це, як з'ясували журналісти, тільки на паперах.

Розслідувач повідомляє, що Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", що володіє майже гектаром землі на бульварі Дружби народів. За даними Bihus.Info, на цій земельній ділянці мають будувати готельно-офісний будинок, орієнтовна вартість її — 160 млн гривень.

Також бізнесвумен зі Львова є бенефіціаркою компанії "Таун Ленд Компані", що замовила будівництво житлового комплексу "Поетика" в центрі Києва. Журналісти розповіли, що окрім ЖК на фірму оформлена низка недобудованих об’єктів.

Окрім того, Куць — співвласниця компанії "Промтек", що володіє більш ніж гектаром землі на Борщагівці. Медійники з’ясували, що ця земельна ділянка згідно з документами буде забудована культурно-розважальним комплексом.

Компанії, найбільшими частками яких володіє львів’янка, ведуть до будівельного бізнесу нардепа Вадима Столара. За даними журналістів, частку в його бізнесі придбали ще у 2020 році два колишніх нардепи — Віктор Медведчук та Тарас Козак. Серед офіційних партнерів їхні імена не з’явились й досі, однак ще у 2020-му співвласницею стала Куць.

Збіг наштовхнув журналістів на думку про зв’язок бізнесвумен з оточенням Медведчука. Розпитати жінку про її активи та зв’язок з екснардепами вийшло в телефонній розмові. Ольга Куць зізналась, що працювала у компанії брата Козака і погодилась підписати довіреність. Вона одразу визнала, що не є реальною власницею своїх численних бізнесів.

Жінка заявила, що не отримувала коштів з діяльності компаній, частками яких володіє, і була б рада їх віддати. Правоохоронці не звертались до львів’янки, тож журналісти направили до силових структур відповідні заяви для розслідування примарних активів.

"Я здивований, що нічого з переліченого нами не знаходиться під арештом. Куць ніхто не цікавиться. Ніхто нікуди не рухається, і це бісить", — поділився автор розслідування Максим Опанасенко.

Нагадаємо, 23 лютого Служба безпеки України повідомила про арешт майна дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Жінку підозрюють в фінансуванні російських окупаційних угрупувань. Сума арештованих СБУ коштів складає понад 5,6 млрд гривень.

Раніше, 10 січня, у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про позбавлення українського громадянства екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. "Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, то й наші дії будуть відповідними", — заявив Зеленський.